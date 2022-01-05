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Фейк: аэропорт Алматы не принимает самолеты

5 Января 2022 14:56
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Фейк: аэропорт Алматы не принимает самолеты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В мессенджере Telegram распространяется информация о том, что международный аэропорт Алматы перестал принимать самолеты. Это неправда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.

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Как рассказали в воздушном порту Алматы, он работает в штатном режиме.

«Информации о том, что аэропорт не принимает самолеты, нет. Все вылеты и прилеты происходят по расписанию, как обычно», — сообщили в аэропорту Алматы.

Таким образом, рассылка является фейком.

Напоминаем, законодательством РК за распространение ложной информации предусмотрена ответственность.


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#Алматы   #Транспорт   #Фейки   #ЧП-2022  
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