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Фейк: аэропорт Алматы не принимает самолеты
5 Января 2022 14:56
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В мессенджере Telegram распространяется информация о том, что международный аэропорт Алматы перестал принимать самолеты. Это неправда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.
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Как рассказали в воздушном порту Алматы, он работает в штатном режиме.
«Информации о том, что аэропорт не принимает самолеты, нет. Все вылеты и прилеты происходят по расписанию, как обычно», — сообщили в аэропорту Алматы.
Таким образом, рассылка является фейком.
Напоминаем, законодательством РК за распространение ложной информации предусмотрена ответственность.
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