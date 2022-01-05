Фейк: аэропорт Алматы не принимает самолеты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В мессенджере Telegram распространяется информация о том, что международный аэропорт Алматы перестал принимать самолеты. Это неправда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.

Как рассказали в воздушном порту Алматы, он работает в штатном режиме.

«Информации о том, что аэропорт не принимает самолеты, нет. Все вылеты и прилеты происходят по расписанию, как обычно», — сообщили в аэропорту Алматы.

Таким образом, рассылка является фейком.

Напоминаем, законодательством РК за распространение ложной информации предусмотрена ответственность.