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Фейк: 5G – это психотронное оружие, связанное с вакцинами против КВИ

24 Августа 2021 22:49
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Фейк: 5G – это психотронное оружие, связанное с вакцинами против КВИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанцы вновь говорят о вреде сетей 5G. На этот раз в мессенджере Telegram распространяется видео, герои которого утверждают, что 5G – это психотронное оружие, способное внушать людям чувство страха и ужаса, заставлять их испытывать боль и передавать им мысли напрямую в мозг. Также, по заявлениям авторов ролика, сети такого формата могут взаимодействовать с компонентами вакцины против COVID-19. Это неправда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.

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Во-первых, психотронного оружия не существует. Тайное оружие, разработанное правительством, способное внушать людям определенные мысли и эмоции, изменять их ДНК и влиять на поведение, – это лишь конспирологическая теория. Некоторые люди просто верят в то, что такие технологии существуют, другие «чувствуют», как оружие «испытывают» на них. Как правило, они говорят, что их мысли им больше не принадлежат, чувствуют боли в разных частях тела и уверены в том, что за ними следят, чему регулярно находят «доказательства». Специалисты называют подобные проявления синдромом Кандинского-Клерамбо, который в свою очередь говорит о развивающейся параноидной шизофрении.

На сегодняшний день существуют устройства для разгона толпы при помощи инфразвука, которое иногда называют «психотронным». Оно действительно может вызывать неприятные ощущения, однако внушать мысли и эмоции или влиять на психику иными способами оно не может.

Таким образом, слова героя ролика о том, что психотронное оружие установлено вокруг важных объектов, поэтому люди, приближаясь к ним, начинают испытывать ужас и не могут войти на территорию, – вымысел. Более того, это опровергается и известными случаями незаконного проникновения в Белый дом, Букингемский дворец и другие охраняемые объекты.

В 2019 году более миллиона людей планировали штурмовать засекреченную до 2013 года военную базу, Зону-51, расположенную в Неваде (США). В итоге штурма как такового не состоялось, однако сотни людей развлекались на организованных неподалеку фестивалях и многие из них совершенно спокойно подходили к воротам базы и общались с охранниками, не испытывая при этом первобытного ужаса.

Во-вторых, теория о том, что вышки 5G являются оружием, также конспирологическая. Ранее мы уже подробно ее разбирали и писали, что в устройствах, обеспечивающих сотовую связь, нет ни лазеров, ни пушек, ни таинственных «излучателей», которые могли бы считаться оружием. Также мы рассказывали о схожей теории, гласящей, что уличные фонари являются оружием массового поражения, вызывают рак и прочие неизлечимые заболевания.

В-третьих, связи между сетями 5G и пандемией COVID-19 нет. Версию о том, что возбудитель болезни может передаваться посредством сетей нового поколения, опровергли в ВОЗ.

Сигналы 5G никак не могут взаимодействовать с компонентами вакцин против КВИ. Дело в том, что в вакцинах нет ингредиентов, способных принимать, отправлять или обрабатывать какие-либо радиосигналы.

Подробнее с составами вакцин можно ознакомиться здесь:

Pfizer/BioNTech;
Moderna;
Janssen;
Astra-Zeneca;
Sputnik V;
Hayat-Vax (Sinopharm);
QazVac;
CoronaVac;
Vero Cell.

Ученые проводили и продолжают проводить исследования безопасности сетей 5G для человека. На сегодняшний день нет никаких оснований полагать, что волны такого формата способны оказать негативное воздействие на физическое или психическое здоровье.

Итак, сети 5G не являются ни психотронным, ни каким-либо другим оружием. Сигналы сотовой связи никак не могут взаимодействовать с вакцинами против КВИ и не связаны с пандемией этого заболевания.


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#Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус в РК   #Вакцинация   #Фейки  
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