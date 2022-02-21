+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: -2 °С
USD 428.32 EUR 486.96
RUB 5.65 CNY 67.71
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Фейк: 4 июля 2025 года все страны будут переименованы, а несогласных расстреляют на месте

21 Февраля 2022 14:54
Поделиться:
Фейк: 4 июля 2025 года все страны будут переименованы, а несогласных расстреляют на месте

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанцы рассылают угрожающее пророчество в мессенджере Telegram. В нем говорится о том, что 4 июля 2025 года ООН переименует все страны мира и установит новый порядок, а всех противящихся этому будут расстреливать на месте. Это фейк, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

Новости по теме
Фейк: Нобелевский лауреат подтвердил связь ревакцинации и ВИЧ
Антониу Гутерриш высоко оценил уровень сотрудничества между ООН и ОДКБ Безосновательно: Физраствор и лидокаин идентичны по составу вакцинам против COVID-19 Фейк: Школы обрабатывают токсичными химикатами, чтобы вынудить родителей вакцинировать детей

Такие планы якобы изложены в официальном документе ООН под названием «Директива 001». Поиск файла с таким названием в Системе официальной документации ООН результатов не дал. Следовательно, такого документа в системе не существует.

Тем не менее документ с названием «Директива ООН 001: начало нового мирового порядка, по нашему календарю 4 июля 2025 года» можно найти в Сети. Он размещен на сайте, рекламирующем книгу с вымышленным сюжетом «Атака на Америку с применением оружия массового поражения».

Никаких опознавательных знаков на обнаруженном в Сети документе нет. Его оформление разительно отличается от директив, действительно выпущенных ООН. На них присутствуют дата публикации, номер, логотип ООН, подробное описание и приложения.

Следовательно, нет никаких оснований полагать, что «Директива 001» имеет какое-либо отношение к ООН.

Более того, теории о том, что ООН планирует установить новый мировой порядок, уже неоднократно появлялись в Сети, а их авторы ссылались на различные документы, которые в действительности либо не содержали в себе упоминаний нового мирового порядка, либо и вовсе не существовали.

Упоминаний о том, что в 2025 году все страны будут переименованы, а суда и транспортные средства перекрашены в голубой цвет, нет ни на официальном портале ООН, ни в других достоверных источниках.

Пункт о том, что всех детей старше пяти лет будут изымать из семей и разрешать видеться с родителями лишь дважды в год по три дня, фейковый. Его мы уже опровергали ранее.

Таким образом, в рассылке нет ни одного пункта, который имел бы под собой хоть какие-то основания. Теория о том, что 4 июля 2025 года ООН установит новый мировой порядок, основана на фейковом документе, опубликованном на портале, не имеющем никакого отношения к ООН.


Подписывайтесь на наш канал:

#ООН   #Общество   #Фейки  
Поделиться:
Новости по теме
Фейк: Нобелевский лауреат подтвердил связь ревакцинации и ВИЧ
Антониу Гутерриш высоко оценил уровень сотрудничества между ООН и ОДКБ
Безосновательно: Физраствор и лидокаин идентичны по составу вакцинам против COVID-19
Фейк: Школы обрабатывают токсичными химикатами, чтобы вынудить родителей вакцинировать детей
Популярное
1 Казахстану предстоят большие реформы - мажилисмен
2 Штормовое предупреждение объявлено в восьми областях Казахстана
3 627 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
4 Парень из Тараза  похудел на 20 кг ради службы в армии
5 Бывший министр обороны Мурат Бектанов задержан
6 От чего зависит размер пенсии в Казахстане
Читайте также
Случаи обмана со стороны трудовых мигрантов участились в РК – МВД
Аким столицы встретился с жителями жилых массивов
Казахстану предстоят большие реформы - мажилисмен
Штормовое предупреждение объявлено в восьми областях Казахстана
627 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
Парень из Тараза  похудел на 20 кг ради службы в армии
Бывший министр обороны Мурат Бектанов задержан
От чего зависит размер пенсии в Казахстане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив