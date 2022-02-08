Фейк: 3500 детских кроватей закупают казахстанские больницы из-за распространения варианта омикрон

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В социальных сетях казахстанцы сообщают о том, что больницы страны закупают 3500 детских кроватей для пациентов, заразившихся вариантом омикрон. Это неправда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

Сообщение опровергли в Министерстве здравоохранения РК.

«Это недостоверная информация. На сегодняшний день занятость развернутых коек для детей с COVID-19 составляет 23% в среднем по РК», – сообщили в ведомстве.

Таким образом, сообщения о том, что коечный фонд больниц увеличивают на 3 500 единиц из-за прогнозируемого наплыва больных детей, – фейк.

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