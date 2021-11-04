Фейк: «13 детей умерли в результате вакцинации в Африке»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанцы в мессенджерах пишут о том, что СМИ и власти скрывают от людей смерть 13 детей в результате вакцинации в Африке. В «доказательство» они приводят видео, на котором видно лежащие на носилках тела детей, а над ними плачут женщины. Этот ролик не имеет никакого отношения к COVID-19 и вакцинации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

Это видео было снято 3 февраля 2020 года в городе Какамега в Кении. В этот день в одной из городских школ произошла давка, обернувшаяся трагедией. В результате происшествия умерли 14 детей от 10 до 12 лет. О случившемся сообщали в СМИ.

Сам ролик, демонстрирующий лежащие на носилках тела, был удален с многих платформ, однако его все еще можно найти в Сети с пометкой о возрастном ограничении.

С вакцинацией или пандемией COVID-19 этот ролик не связан, поскольку на момент происшествия пандемия еще даже не была объявлена.

Таким образом, информация о смерти 13 детей из-за вакцинации в Африке – ложь. Противники вакцинации используют видео реальной трагедии, случившейся еще до начала пандемии для того, чтобы настроить общество против вакцин и популяризовать антинаучные конспирологические теории.