Фестиваль воздушных шаров с размахом провели в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В прошедшие выходные в городе Конаев Алматинской области состоялся фестиваль воздушных шаров «Небо тысячи красок». Впервые в Казахстане 30 аэростатов из разных стран мира поднялись в небо, чтобы порадовать гостей яркими впечатлениями, передает корреспондент МИА «Казинформ».



Основной целью организаторов международного фестиваля являлась пропаганда бережного отношения к природе, ее ресурсам, путем организации раздельного сбора мусора, переработки, использования экологичной перерабатываемой посуды и других экоматериалов. Любовь к природе, родине, уважение к себе и другим определены основополагающими принципами фестиваля.

На открытии фестиваля с приветственной речью выступил аким Алматинской области Марат Султангазиев. По его словам, фестиваль воздушных шаров является отличной возможностью для гостей насладиться красотой природы, а также для взаимного знакомства, установления дружеских отношений и получения незабываемых впечатлений.

Главный исполнительный директор Freedom Holding Corp. Тимур Турлов выразил надежду, что этот фестиваль даст новый импульс развитию сферы туризма.

«Очень рад видеть такое большое количество людей на таком большом красивом мероприятии. Это, наверное, одно из самых перспективных мест в нашей стране. Рад, что Алматинская область и город Конаев получило такое большое внимание со стороны власти и бизнеса. Я верю, что это будет город с большим количеством молодежи и с большим количеством классных туристических мест, где алматинцы и люди со всей большой страны смогут прекрасно провести время», - сказал на открытии Тимур Турлов.

Организаторы фестиваля готовились к данному событию полгода. По их словам, ранее в Казахстане мероприятия по воздушным шарам не проводились.

«Фестивали воздушных шаров проводятся в разных странах и собирают тысячи людей. На эти фестивали приезжают люди из разных стран мира, чтобы окунуться в атмосферу праздника. Мы надеемся, что через пару лет туристы также будут стремиться попасть к нам на данный фестиваль. Мы хотим, чтобы такое яркое красочное мероприятие стало поводом радости не только города Конаев, но и страны», - отметил председатель Правления Freedom Life Азамат Ердесов.

Фестиваль воздушных шаров за двое суток собрал порядка 60 тысяч гостей. Помимо 30 аэростатов из разных стран мира, гости имели возможность полетать на мотодельтапланах. На большой концертной площадке звучали музыки в исполнении звезд казахстанской эстрады.

Кроме того, на площадках собравшихся развлекали артисты цирка, проходили зажигательные танцевальные баттлы, файер шоу, конкурсы, викторины, игры, другие активности.

Организаторами фестиваля выступили акимат Алматинской области, Sled production House и Freedom Broker.