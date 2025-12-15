Фестиваль спорта среди центров активного долголетия проходит в Акмолинской области
В Акмолинской области, в живописном Зерендинском районе, в настоящее время проходит республиканский спортивный фестиваль среди центров активного долголетия, приуроченный ко Дню Независимости Республики Казахстан, передает агентство Kazinform со ссылкой на областное УВП.
Масштабное событие объединило около 100 участников старшего поколения из семи регионов страны и стало наглядным доказательством того, что активный образ жизни и спортивный дух не зависят от возраста.
В фестивале принимают участие представители Кокшетау, Астаны, Шымкента, а также Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской и Костанайской областей. В течение двух дней участники соревнуются в дисциплинах, сочетающих национальные традиции и популярные виды спорта: асык ату, тогызкумалак, шахматы и настольный теннис. Особый интерес вызывает самая возрастная участница фестиваля — 76-летняя спортсменка из Карагандинской области, которая выступает в соревнованиях по асык ату и своим примером вдохновляет остальных участников.
В рамках фестиваля сейчас также проходит республиканский турнир по настольному теннису среди мужчин и женщин старше 63 лет. Эти соревнования впервые проводятся на территории Акмолинской области и собрали спортсменов из семи регионов и городов страны. По итогам напряженной борьбы уже определяются лидеры, а сами участники демонстрируют высокий уровень подготовки и настоящий спортивный азарт.
Главный судья соревнований, старший тренер Акмолинской области Кобеген Саламатов подчеркивает, что подобные турниры имеют большое значение:
— Для нас важно показать, что спорт остается частью жизни и после 60 лет. Участники играют с полной самоотдачей, и уровень соревнований действительно высокий, — сказал он.
Фестиваль стал не только спортивной площадкой, но и пространством для общения и обмена опытом. Участники делятся личными историями и впечатлениями от занятий в центрах активного долголетия. Жамалхан Тогусова из Астаны отмечает, что именно в центре она открыла для себя тогызкумалак.
— Эта древняя игра развивает мышление, моторику и дает внутреннее спокойствие. Мы очень рады, что для пенсионеров организуют такие турниры и создают условия для активной жизни, — говорит она.
Ветеран спорта из Щучинска Кабылтас Жуматай также подчеркивает значимость происходящего.
— Впервые в стране проходит фестиваль такого масштаба для людей старше 63 лет. Все организовано на высоком уровне, и особенно ценно, что он проходит на священной земле Кокшетау. Такие мероприятия дают энергию и желание оставаться активными, — отметил К. Жуматай.
Отметим, что в Казахстане в настоящее время работают 127 центров активного долголетия, действующих по принципу «одного окна» по направлениям активное долголетие, культура здоровья и связь с общественностью. Их деятельность направлена на улучшение качества жизни пожилых людей, вовлечение в общественную жизнь и развитие системного досуга — от спорта и интеллектуальных игр до повышения цифровой грамотности.
Республиканский спортивный фестиваль в Акмолинской области продолжается и уже сейчас показывает, что активное долголетие в Казахстане становится не просто концепцией, а реальной и востребованной частью общественной жизни.