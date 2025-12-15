Фестиваль спорта среди центров активного долголетия проходит в Акмолинской области

Масштабное событие объединило около 100 участников старшего поколения из семи регионов страны и стало наглядным доказательством того, что активный образ жизни и спортивный дух не зависят от возраста.

В фестивале принимают участие представители Кокшетау, Астаны, Шымкента, а также Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской и Костанайской областей. В течение двух дней участники соревнуются в дисциплинах, сочетающих национальные традиции и популярные виды спорта: асык ату, тогызкумалак, шахматы и настольный теннис. Особый интерес вызывает самая возрастная участница фестиваля — 76-летняя спортсменка из Карагандинской области, которая выступает в соревнованиях по асык ату и своим примером вдохновляет остальных участников.

Фото: УВП Акмолинской области

В рамках фестиваля сейчас также проходит республиканский турнир по настольному теннису среди мужчин и женщин старше 63 лет. Эти соревнования впервые проводятся на территории Акмолинской области и собрали спортсменов из семи регионов и городов страны. По итогам напряженной борьбы уже определяются лидеры, а сами участники демонстрируют высокий уровень подготовки и настоящий спортивный азарт.

Главный судья соревнований, старший тренер Акмолинской области Кобеген Саламатов подчеркивает, что подобные турниры имеют большое значение:

— Для нас важно показать, что спорт остается частью жизни и после 60 лет. Участники играют с полной самоотдачей, и уровень соревнований действительно высокий, — сказал он.

Фото: УВП Акмолинской области

Фестиваль стал не только спортивной площадкой, но и пространством для общения и обмена опытом. Участники делятся личными историями и впечатлениями от занятий в центрах активного долголетия. Жамалхан Тогусова из Астаны отмечает, что именно в центре она открыла для себя тогызкумалак.

— Эта древняя игра развивает мышление, моторику и дает внутреннее спокойствие. Мы очень рады, что для пенсионеров организуют такие турниры и создают условия для активной жизни, — говорит она.

Ветеран спорта из Щучинска Кабылтас Жуматай также подчеркивает значимость происходящего.

— Впервые в стране проходит фестиваль такого масштаба для людей старше 63 лет. Все организовано на высоком уровне, и особенно ценно, что он проходит на священной земле Кокшетау. Такие мероприятия дают энергию и желание оставаться активными, — отметил К. Жуматай.

Фото: УВП Акмолинской области

Отметим, что в Казахстане в настоящее время работают 127 центров активного долголетия, действующих по принципу «одного окна» по направлениям активное долголетие, культура здоровья и связь с общественностью. Их деятельность направлена на улучшение качества жизни пожилых людей, вовлечение в общественную жизнь и развитие системного досуга — от спорта и интеллектуальных игр до повышения цифровой грамотности.

Республиканский спортивный фестиваль в Акмолинской области продолжается и уже сейчас показывает, что активное долголетие в Казахстане становится не просто концепцией, а реальной и востребованной частью общественной жизни.