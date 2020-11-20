Фестиваль семейного творчества провели в честь Дня Независимости в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Целые семьи исполнили в честь приближающегося праздника песни казахстанских композиторов на русском и казахском языках, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В онлайн-фестивале семейные коллективы представили культурное наследие казахского народа через исполнение песен казахстанских композиторов на русском и казахском языках», - рассказали в управлении образования Павлодарской области.

Онлайн-фестиваль семейных коллективов «Менің елім – менің болашағым», организованный педагогами художественного отдела Дворца школьников имени М.М. Катаева, был посвящён празднованию Дня Независимости Республики Казахстан.

«В фестивале «Менің елім – менің болашағым» приняли участие двенадцать семейных коллективов, - добавили в облоно. - Все участники фестиваля получили благодарственные письма».