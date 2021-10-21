Фестиваль мобильного кино пройдёт в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – У талантливых костанайцев есть возможность показать свои способности режиссера, оператора и актера, сняв 5-минутный фильм на мобильное устройство. Подробнее о новом проекте рассказал режиссер Фархат Серкебаев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как отмечает Ф. Серкебаев, интерес к Фестивалю уже есть.

«Каждый человек может снять свой фильм на мобильное устройство. Идея замечательна тем, что здесь не нужно иметь большую съёмочную команду, аппаратуру, а можно снять сидя во дворе, или с коллегами на работе, говорит Ф. Серкебаев. – Это масштабный проект, который поддержал «Казахфильм» в лице вице-президента Айдархана Адильбаева. Уже запущен сайт фестиваля, где можно пройти регистрацию, заполнить заявку и загрузить работу длительностью до 5 минут. Это могут быть жанры от социальной драмы до комедии. Главное - идея».

В рамках фестиваля представлено 7 номинаций, в которых могут посоревноваться костанайцы. Это лучшая режиссура, операторская работа, сценарий, актёр или актриса, мотивационный ролик, комедия, социальный ролик, приз зрительских симпатий. Приём заявок стартовал 15 октября. Финал состоится 26 ноября в Жастар Сарайы в Костанае.

«Главная цель - не просто снять кино, а за короткое время поднять социально-важные темы, которые заставят задуматься зрителя. Я уверен, многие наши ребята смогут показать свой творческий потенциал в рамках фестиваля, - отметил руководитель областного управления культуры Ерлан Калмаков. – Костанайская земля, которая связана с первым казахским кино, с фильмом «Амангельды». Главный герой – Амангельды Иманов, которого играл Елюбай Умурзаков. Оба – наши земляки. Сценарий писал Беимбет Майлин – тоже костанаец. И мы говорим о том, что казахское кино берет своё начало именно из Костанайской области. Хотим, чтобы эта добрая традиция имела свое продолжение. Уверены, что у нас здесь в регионе подрастает талантливая молодежь, у которой есть возможность показать свои способности на предстоящем фестивале».