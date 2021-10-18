Фестиваль казахской кухни прошёл в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау прошел кулинарный фестиваль «Қазақтың ұлттық ас мәзірі», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Бешбармак, бауырсаки, казы, курт и другие блюда казахской кухни приготовили представители разных национальностей. На территории Атырауского колледжа транспорта и коммуникаций были установлены алтыбакан, юрта и любой желающий мог познакомиться с бытом и культурой казахского народа. Представители этнокультурного объединения «Былина» рассказывали гостям о способах приготовления казы, шубата, тары, талкан, делились различными рецептами приготовления баурсаков. Это и стало особенностью фестиваля, что о казахской культуре и обычаях рассказывают не сами казахи, а представители других национальностей, которые живут в Казахстане», - проинформировал руководитель этнокультурного объединения «Былина» Андрей Кораблев.

Фестиваль прошёл в рамках культурно-просветительского проекта Ассамблеи народа Казахстана «Қазақтану».