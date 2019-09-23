Фестиваль искусства «Мейірім шуағы» прошел в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестане прошло праздничное мероприятие для людей с ограниченными возможностями «Мейірім шуағы», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

Цель конкурса - поддержка талантливых детей и подростков с ограниченными возможностями, воспитание патриотизма в национальном духе.









Поддержать детей приехали заместитель акима Туркестанской области С. Калкаманов и депутат городского маслихата А. Тилепова. Вместе с тем, аким города Р. Аюпов и секретарь маслихата Г. Сарсенбаев поблагодарили участников и вручили им специальные дипломы и ценные подарки.





В целом, в мероприятии приняли участие 75 участников из Отрарского, Сузакского, Байдибекского районов, города Кентау и Туркестан. Наряду с этим, талантливых детей приехали поддержать и местные артисты, звезды отечественной эстрады, подарив зрителям хорошее настроение.



























