Фестиваль «Домбра — великий голос народа» прошел в Москве

В Москве в павильоне «Казахстан» на ВДНХ состоялся фестиваль «Домбра — великий голос народа», приуроченный к Национальному дню домбры. Мероприятие объединило музыкантов, представителей казахской диаспоры, деятелей культуры и многочисленных гостей, став заметным событием в культурной жизни российской столицы, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Москве.

Праздничная программа включала концертные выступления, танцевальные номера и демонстрацию традиционного музыкального наследия казахского народа. Центральным символом мероприятия стала домбра — инструмент, отражающий богатство и самобытность национальной культуры.

Одним из участников фестиваля стал российский дипломат Дмитрий Суворов, который отметил, что впервые познакомился с домброй во время работы в Казахстане и с тех пор продолжает осваивать инструмент.

Фото: ПРК в РФ

— Сегодня мы празднуем День домбры. Это национальный праздник Казахстана, но, как видите, в России его тоже отмечают, — отметил он.

Отвечая на вопрос о соединении домбры и современных музыкальных жанров, он сообщил, что исполнил несколько композиций.

— Сегодня я исполнил три композиции: одну русскую народную, вторую — рок-н-ролльную, и третью — ногайскую песню «Домбыра», — сказал Дмитрий Суворов.

Фото: Kazinform

По его словам, первая авторская работа, связанная с домброй, появилась еще в период его пребывания в Казахстане.

— Это была песня «Домбра-блюз». Я тогда еще не умел играть на домбре. Однажды я зашел в ресторан, где звучала домбра, и дал себе слово, что научусь играть на этом инструменте. Тогда, не зная ни кюев, ни казахской музыки, я стал играть рок-н-ролл. Постепенно появились слова, и так родилась песня, — рассказал он.

Позднее дипломат начал профессиональное обучение и освоил традиционные казахские кюи.

Дмитрий Суворов отметил, что продолжает заниматься музыкой после завершения дипломатической службы в Казахстане в 2023 году.

Фото: ПРК в РФ

— Я вернулся из Казахстана в 2023 году и уже три года живу в Москв, продолжаю играть на домбре, — сказал он.

По его словам, в настоящее время он также уделяет внимание другим инструментам, однако сохраняет интерес к казахским инструментам — кобызу, сазсырнаю и шаңқобызу.

Он также подчеркнул особое место казахской школы исполнения на домбре.

— Я бы сказал, что казахская домбра является основоположником всей традиции. Именно в Казахстане инструмент сохранился в наиболее первозданном виде, — отметил он.

По его словам, именно казахская домбра наиболее ярко передает атмосферу степи, простор и внутреннюю свободу.

В рамках празднования Национального дня домбры мероприятия также прошли в ряде городов России. При поддержке Генерального консульства Казахстана в Казани, Казанского федерального университета и Общественного центра «Алмет» были организованы культурные программы в Казани и Альметьевске.

В исполнении представителей молодежного крыла национально-культурной автономии казахов «Казахстан» прозвучали произведения Курмангазы Сагырбаева, Дины Нурпеисовой, Таттимбета Казангапулы и других композиторов. Также была представлена выставка тюркских музыкальных инструментов.

Фото: Генеральное Консульство Казахстана в Казани

Организаторы отметили, что домбра остается живым символом культурной преемственности, соединяющим традиции и современность и адаптирующимся к новым жанрам.

Кроме того, в канун праздника представители казахских культурных объединений в России выступили у памятника Абаю на Чистых прудах в Москве и в Посольстве Казахстана в РФ.

Ранее сообщалось, что Национальный день домбры отметили в Пекине.