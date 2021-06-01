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    20:16, 31 Май 2021 | GMT +6

    Фестиваль детской литературы прошел в Туркестане

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Городской Дворец школьников и Международный казахско-турецкий университет им.Х. А. Яссауи организовали фестиваль детской литературы «Бала шақтан – Болашаққа».⠀Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

    «Для повышения интереса ребят к книге важно, чтобы читали и родители. Это нужно для развития эмпатии, то есть способности ребенка понимать других людей. Я надеюсь, что фестиваль, который проводится впервые, будет расширяться в ближайшие годы», - отметила ректор Международного казахско-турецкого университета имени Х. А. Яссауи на открытии мероприятия.

    Фестиваль продолжился книжной выставкой, в которой были представлены произведения, изданные в последнее время - как воспитательные, познавательные, так и в мировой классике. Кроме того, в рамках фестиваля ребята прослушали «Бабушкину сказку» и посмотрели театрализованное представление «Алтын айдарлы бала». Для повышения интереса у детей, для совершенствования их мышления провели познавательные игры «Расти играя, расти думая!», и победители получили призы. ⠀⠀

    В ходе фестиваля ребята встретились с ответственным редактором книги «Гарри Поттер и тайная комната» Назгуль Кожабек, исполнительным директором проекта «Семейная хрестоматия» Багдатом Кудияром и детской писательницей, ученым Зира Наурызбаевой, где получили ответы на интересующие их вопросы.

    Авторы презентовали свои работы и рассказали о влиянии произведений на развитие ребенка.⠀

    «Дети - наше будущее! Тем не менее, в последние годы наблюдается дефицит детской литературы и детских писателей. Сейчас делается для решения этой задачи все возможное - в частности, сегодняшний фестифаль. Так мы способствуем развитию детской литературы и детского кругозора. Спасибо всем, кто трудится на этом пути, и желаю удачи в работе!» - сказала директор Дворца школьников в завершение встречи.

    Фестиваль проводится в области впервые. Его основная цель - приобщение детей к чтению, популяризация и стимулирование детских писателей. По словам организаторов, в ближайшее время будет организовано большое количество аналогичных мероприятий.



    Теги:
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