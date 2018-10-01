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Фестиваль баурсака и кумыса организовала Карагандинская область в Астане

6 Октября 2018 17:44 99
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Фестиваль баурсака и кумыса организовала Карагандинская область в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В честь празднования 20-летия города Астаны на площади перед спорткомплексом «Казахстан» проходит ярмарка с участием сельхозтоваропроизводителей Карагандинской области. Ярмарка продлится два дня, 6 и 7 октября, передает корреспондент «Казинформ».

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Всего около 570 тонн сельскохозяйственной продукции привезли фермеры Карагандинской области на ярмарку в Астану, в том числе: мясной продукции - 73 тонны, молочной продукции - 20 тонн, 360 тысяч штук яиц, рыбы - 5 тонн, картофеля - 350 тонн и овощей - 75 тонн.

Фестиваль баурсака и кумыса организовала Карагандинская область в Астане 
Фестиваль баурсака и кумыса организовала Карагандинская область в Астане 

«Сегодня в Астане проводится ярмарка сельхозтоваропроизводителей Карагандинской области. На ярмарку приехали все 9 сельских районов и 4 города. В общей сложности 78 сельхозформирований принимает участие на ярмарке», - сообщил руководитель управления сельского хозяйства Карагандинской области Сагынжан Апакашов.

Также для жителей и гостей столицы в рамках проведения сельскохозяйственной ярмарки Карагандинская область организовала фестиваль баурсака и кумыса.


Фестиваль баурсака и кумыса организовала Карагандинская область в Астане

«Средняя реализационная цена картошки, установленная городским акиматом - 70 тенге за килограмм, мешок картошки стоит 2500 тенге. Мясная продукция проходит лабораторный анализ в районах. Вся представленная продукция соответствует высшему качеству», - заверил руководитель управления сельского хозяйства Карагандинской области», - добавил С.Апакашов.

Фестиваль баурсака и кумыса организовала Карагандинская область в Астане 

Свою продукцию представили ТОО «Шахтерское», КХ «Шанс», ТОО «Альдеран», КХ «Аргын», ФХ «Поливное», ТОО «ПК им.Кирова» и более 50 сельхозформирований районов и городов, а также перерабатывающие предприятия как «Корпорация Караганды - НАН», ТОО «Натиже Сут Фабрикасы», АО «Евразиан Фудс», ТОО «Бидай НАН», ТОО «Фирма Тулпар» и другие организации.

Автор: Камила Амирова

 

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Ключевые слова: Карагандинская область, Сельское хозяйство,
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