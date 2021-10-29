Фестиваль анимационных фильмов АMEN стартовал в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Туркестане стартовал Международный фестиваль анимационных фильмов АMEN. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на организаторов.

В церемонии открытия приняли участие вице-министр информации и общественного развития РК Болат Тлепов, депутат Мажилиса, поэт Макпал Тажмагамбетова, почетный режиссер-мультипликатор Тамара Муканова, заместитель акима Туркестанской области Улан Тажибаев, заместитель председателя правления Института общественного развития «Рухани жаңғыру» Аманбек Толепбергенов, первый заместитель председателя Туркестанского областного филиала партии Nur Otan Бейсен Тажибаев, руководство Международного казахско-турецкого университета.

Кроме того, на фестивале присутствовали известный турецкий режиссер анимации Мусаб Гюндуз и художник современных комиксов Мустафа Ахмет Кара, известный актер Жусуп Акшора и певец Ұшқын Жамалбек.

Гости, выступившие на торжественном собрании, поздравили присутствующих с открытием фестиваля и пожелали им успехов в дальнейшей работе кинофестиваля. Представитель старшего поколения режиссеров Тамара Муканова была награждена почетным дипломом Международного фестиваля анимационных фильмов А MEN за большой вклад в развитие казахского анимационного искусства.

По красной ковровой дорожке крупнейшего анимационного фестиваля в Центральной Азии прошли именитые мультипликаторы из отечественных и братских тюркских стран, в частности Азербайджана, Башкортостана (РФ), Кыргызстана, Узбекистана, Татарстана (РФ), Таджикистана и Турции.

В этом году всего на участие в конкурсе было подано 57 заявок, 49 из них прошли отбор.Эти проекты рассматриваетжюри, в состав которого вошли видные деятели отечественной и зарубежной анимации. Среди них есть выдающийся художник-аниматор, педагог Александр Дорогов, который причастен к созданию более сорока проектов студии «Союзмультфильм» и Disney: «Ну, погоди!», «Мулан», «Король лев» и «Фиксики». Также в состав жюри вошли л ауреат Государственной премии РК Роза Муканова, киновед, кинокритик, Назира Мукушева, генеральный продюсер Национального центра поддержки кино Адай Абельдинов, продюсер анимации и режиссер Мусаб Гюндуз, режиссер-сценарист, деятель культуры РК, режиссер-мультипликатор Батырхан Дауренбеков, а также призер международных кинофестивалей Турдыбек Майдан.

Стоит отметить, что работа фестиваля продлится два дня. По словам организаторов, в рамках мероприятия зрители города смогут не только бесплатно посмотреть лучшие мультфильмы тюркских стран, но и прикоснуться к созданию анимационного проекта.