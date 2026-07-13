Фестиваль «Алтай — золотая колыбель тюркского мира»: в ВКО прошли соревнования по национальным видам спорта

На международном фестивале «Алтай — золотая колыбель тюркского мира», проходящем в Катон-Карагайском районе, наградили победителей соревнований по национальным видам спорта — кокпар и байге, передает Kazinform.

По итогам соревнований по кокпару первое место занял Уланский район, второе место — Курчумский район, третье место — район Алтай.

Фото: акимат ВКО

По кунан байге победителем стал Мухаммедали Намозов из района Самар, в соревнованиях жорга жарысы — Айкын Амирбеков из Зайсанского района, а по байге победу одержал Кайсар Саркытов из Курчумского района.

Фото: акимат ВКО

— От всей души поздравляю победителей и призеров! Национальный спорт — это бесценное наследие нашего народа, которое укрепляет национальный дух и обеспечивает преемственность поколений. Уверен, что подобные масштабные соревнования и впредь будут способствовать укреплению единства народа и повышению уважения молодого поколения к национальным ценностям, — отметил аким области Нурымбет Сактаганов.