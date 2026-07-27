Фестиваль «Алаколь толқыны» на побережье озера посетили более 5 тысяч гостей

Побережье озера Алаколь продолжает укреплять статус одного из крупнейших туристических центров Казахстана. В минувшие выходные в селе Акши Алакольского района состоялся республиканский культурно-туристический фестиваль «Алаколь толқыны», вошедший в официальный календарь 55 ключевых культурно-туристических мероприятий страны на 2026 год, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным организаторов, фестиваль посетили около 5 тысяч человек. Среди гостей — жители разных регионов Казахстана, а также туристы из ближнего и дальнего зарубежья.

Для посетителей подготовили насыщенную программу: концертную площадку, интерактивные зоны, выступления артистов оригинального жанра, ростовых кукол и аниматоров. Культурную программу украсили выступления казахстанских исполнителей Turar, Ayree и Асель Мекебаевой.

Фото: Айгерим Коппаева/Kazinform

Как отметил вице-министр туризма и спорта Республики Казахстан Мирас Тулебаев, туристическая отрасль продолжает демонстрировать устойчивый рост и становится одним из важных драйверов экономики страны.

— Сегодня валовая добавленная стоимость туризма превышает 5 триллионов теңге, и в ближайшие три года мы планируем довести этот показатель до 6,3 триллиона теңге. Ежегодно объем инвестиций в отрасль увеличивается на 15–20 процентов. По итогам прошлого года в сферу туризма было привлечено свыше одного триллиона теңге инвестиций, а налоговые поступления от субъектов туристической отрасли превысили 630 миллиардов теңге. Важную роль в развитии внутреннего туризма играет область Жетысу, поскольку Алаколь является одной из ключевых туристических дестинаций страны, — сказал Мирас Тулебаев.

Фото: Айгерим Коппаева/Kazinform

По его словам, в ходе рабочей поездки представители министерства ознакомились с состоянием побережья и отметили положительные изменения.

— На сегодняшний день созданы практически все необходимые условия для комфортного отдыха. Продолжаются работы по берегоукреплению и благоустройству прибрежной зоны. Туристический сезон проходит в штатном режиме, усилены меры безопасности. В будние дни побережье посещают 25–30 тысяч человек, а в выходные эта цифра значительно выше, — подчеркнул вице-министр.

Фото: Айгерим Коппаева/Kazinform

В свою очередь заместитель акима области Жетысу Марлен Кольбаев сообщил, что фестиваль стал частью масштабной программы событийного туризма.

— Министерством туризма и спорта утвержден календарь из 55 крупнейших культурно-туристических мероприятий страны, три из которых пройдут в области Жетысу. Это фестиваль цветения яблони Сиверса, «Алаколь толқыны» и осенний фестиваль «Құландар мекені» в национальном парке «Алтын-Емел». Кроме того, в регионе утвержден собственный календарь из 24 туристических мероприятий. Мы намерены проводить фестиваль «Алаколь толқыны» ежегодно, расширяя его программу и увеличивая количество гостей, — отметил он.

Фото: Айгерим Коппаева/Kazinform

Отдыхающие отмечают, что с каждым годом отдых на Алаколе становится более комфортным.

— Мы приезжаем на Алаколь уже не первый год и каждый раз замечаем изменения. Очень приятно, что теперь проходят такие масштабные фестивали — это делает отдых еще интереснее, — рассказывает турист из Алматы Константин Яценко.

Фото: Айгерим Коппаева/Kazinform

Своими впечатлениями поделилась и другая гостья из города Алматы Айман Рахимова.

— Приехали сюда всей семьей уже второй год подряд. Очень понравилась организация мероприятия, концертная программа и атмосфера праздника. Сегодня второй день на Алаколе и все проходит отлично, — отметила она.

Ранее сообщалось, что Правительство РК выделило 3 млрд теңге на строительство ограждающей дамбы на озере Алаколь.