Правительство выделило три млрд теңге на строительство ограждающей дамбы на озере Алаколь

В рамках исполнения поручений Главы государства по развитию водохозяйственной инфраструктуры из резерва Правительства выделено три млрд теңге на реализацию проекта по строительству ограждающей дамбы озера Алаколь области Жетысу, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства.

Соответствующее постановление подписал Премьер-министр РК Олжас Бектенов. Выделенные средства будут направлены на строительство защитной дамбы протяженностью 6 км. Из них 2,5 км приходится на село Коктума, 3,5 км – на село Акши.

Ранее, в 2025 году, на протяжении 1,7 км уже были выполнены укрепительные, земляные и бетонные работы, а также завершены работы по устройству габионных конструкций. Выделенные средства позволят укрепить береговую линию и систему переноса и перераспределения наносов озера Алаколь. Создание защитной инфраструктуры также будет способствовать развитию туристического потенциала региона.

В течение последних двух лет в шести областях Казахстана – Акмолинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Павлодарской – построено и укреплено 243 км защитных дамб и сооружений.

Инфографика: пресс-служба Правительства РК

Правительство держит на постоянном контроле реализацию проектов, направленных на развитие водной и туристической инфраструктуры, сохранение природных ресурсов и обеспечение устойчивого социально-экономического развития регионов страны.

Ранее сообщалось, что по поручению Главы государства в области Абай особое внимание уделяется развитию туристического потенциала, модернизации инфраструктуры и созданию комфортных и безопасных условий для отдыха граждан и гостей Казахстана. В числе приоритетных направлений обозначено комплексное развитие побережья озера Алаколь как одного из крупнейших туристических центров страны.