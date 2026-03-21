Ferrari приостановила поставки автомобилей на Ближний Восток

Как сообщает портал Milano Finanza, решение связано с повышенными рисками, обусловленными военной эскалацией вокруг Ирана.

При этом компания располагает значительным портфелем заказов, что позволяет ей частично перераспределить поставки на другие рынки.

Отдельные автомобили, как уточняется, будут доставляться воздушным транспортом.

Отмечается, что по данным за 2025 год, в странах Ближнего Востока было реализовано порядка 600 люксовых спортивных автомобилей марки. На фоне новостей о приостановке поставок акции Ferrari снизились примерно на 4%.

Ранее сообщалось, что Nissan сократит выпуск автомобилей из-за проблем с поставками в ближневосточный регион.

Под сокращение подпадают внедорожник X-Trail (в некоторых странах продается как Rogue) и минивэн Serena. При этом выпуск большого внедорожника Patrol на заводе Nissan Shatai Kyushu Co., также предназначенного для Ближнего Востока, останется без изменений. Представитель Nissan сообщил, что компания «вносит необходимые корректировки» в производство и логистику, не раскрывая дополнительных деталей.