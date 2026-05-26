Ferrari официально представила свой первый электромобиль

Итальянская Ferrari официально представила свой первый полностью электрический автомобиль — четырехдверный суперкар Ferrari Luce, передает Kazinform со ссылкой на Reuters.

Для легендарного производителя спортивных автомобилей это один из самых рискованных и одновременно самых ожидаемых проектов последних лет.

Новый электромобиль Ferrari способен развивать скорость до 310 км/ч, а его стоимость превышает 500 тысяч евро.

Название Luce переводится с итальянского как «свет». Модель заметно отличается от традиционных автомобилей Ferrari как по формату, так и по дизайну.

В разработке Ferrari Luce принимала участие студия LoveFrom бывшего главного дизайнера Apple Джони Айва. Источники отмечают, что электрокар получил более крупный кузов и необычный внешний вид, который не похож на классические модели бренда.

Эксперты называют запуск первого электромобиля Ferrari важным шагом для всей индустрии luxury-суперкаров.

Работа над электрическим Ferrari велась много лет. Подготовка началась еще с внедрения гибридных технологий в болиды Формулы-1 более десяти лет назад. Первые серийные гибридные модели Ferrari компания начала выпускать в 2019 году.

Первые поставки Ferrari Luce клиентам стартуют уже в октябре.

Ранее сообщалось, что мировые продажи электромобилей снова вырастут в 2026 году, достигнув 23 миллионов единиц и составив около 30% от всех проданных в мире автомобилей.