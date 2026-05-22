    Доля электромобилей в мире достигнет 30% в 2026 году

    Мировые продажи электромобилей снова вырастут в 2026 году, достигнув 23 миллионов единиц и составив около 30% от всех проданных в мире автомобилей. Такой прогноз дает Международное энергетическое агентство (МЭА), передает агентство Kazinform. 

    В новом отчете МЭА отмечается устойчивый рост продаж электромобилей в 2025 году с рекордными показателями почти в 100 странах, а также потенциал для дальнейшего роста на ключевых рынках в условиях нынешнего энергетического кризиса, вызванного войной на Ближнем Востоке.

    В 2025 году мировые продажи электромобилей выросли на 20% и превысили 20 миллионов единиц, что означает, что четверть всех новых автомобилей, проданных в мире, были электрическими. Китайские автопроизводители обеспечили 60% продаж электромобилей в мире, в то время как на европейских и североамериканских производителей приходилось около 15% мировых продаж.

    — В прошлом году продажи электромобилей установили новые рекорды почти в 100 странах. Растущая популярность электромобилей ознаменовала собой серьезный сдвиг на автомобильных рынках и в энергетической системе в целом, и сейчас это приносит некоторое облегчение на фоне крупнейшего в истории нефтяного кризиса, — заявил исполнительный директор МЭА Фатих Бироль.

    В отчете подчеркивается, что Юго-Восточная Азия является регионом, где особенно сильно заметна динамика развития электромобилей. Ежегодные продажи электромобилей в регионе в прошлом году выросли более чем вдвое, обеспечив им долю рынка около 20%. Согласно последним прогнозам, эта доля может вырасти до 60% к 2035 году при благоприятной ценовой динамике и политике. Некоторые страны Юго-Восточной Азии, включая Вьетнам, крупнейший рынок электромобилей в регионе, уже объявили о планах расширения или продления налоговых льгот в рамках мер реагирования на текущий энергетический кризис.

    Более половины импортируемых электромобилей в мире поступают из Китая

    Китай остается крупнейшим в мире центром производства электромобилей, на его долю приходится почти три четверти из 22 миллионов электромобилей, выпущенных в прошлом году по всему миру. Поскольку производство превысило внутренний спрос, экспорт китайских электромобилей удвоился, достигнув рекордного уровня более 2,5 миллионов единиц. За пределами трех основных рынков электромобилей — Китая, Европы и США — 55% электромобилей, продаваемых в остальном мире, импортируются из Китая. 

    В отчете отмечается, что электромобили становятся все более конкурентоспособными по цене на ключевых рынках, что может усилить спрос, в том числе со стороны потребителей, обеспокоенных нестабильными ценами на топливо. Прогнозируется, что к 2035 году мировой парк электромобилей (за исключением двух- и трехколесных транспортных средств) вырастет до 510 миллионов по сравнению с почти 80 миллионами в настоящее время.

    Ранее сообщалось, что европейцы пересаживаются на электромобили из-за цен на топливо.

    Жулдыз Атагельдиева
