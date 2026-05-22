Доля электромобилей в мире достигнет 30% в 2026 году

Мировые продажи электромобилей снова вырастут в 2026 году, достигнув 23 миллионов единиц и составив около 30% от всех проданных в мире автомобилей. Такой прогноз дает Международное энергетическое агентство (МЭА), передает агентство Kazinform.

В новом отчете МЭА отмечается устойчивый рост продаж электромобилей в 2025 году с рекордными показателями почти в 100 странах, а также потенциал для дальнейшего роста на ключевых рынках в условиях нынешнего энергетического кризиса, вызванного войной на Ближнем Востоке.

Global EV Outlook 2026 is out 📢



It shows global electric car sales are on track to rise to 23 million in 2026, after hitting record heights in nearly 100 countries last year.



This means that close to 30% of cars sold this year are set to be electric ⬇️ https://t.co/Zr1hdeqgCe — International Energy Agency (@IEA) May 20, 2026

В 2025 году мировые продажи электромобилей выросли на 20% и превысили 20 миллионов единиц, что означает, что четверть всех новых автомобилей, проданных в мире, были электрическими. Китайские автопроизводители обеспечили 60% продаж электромобилей в мире, в то время как на европейских и североамериканских производителей приходилось около 15% мировых продаж.

— В прошлом году продажи электромобилей установили новые рекорды почти в 100 странах. Растущая популярность электромобилей ознаменовала собой серьезный сдвиг на автомобильных рынках и в энергетической системе в целом, и сейчас это приносит некоторое облегчение на фоне крупнейшего в истории нефтяного кризиса, — заявил исполнительный директор МЭА Фатих Бироль.

В отчете подчеркивается, что Юго-Восточная Азия является регионом, где особенно сильно заметна динамика развития электромобилей. Ежегодные продажи электромобилей в регионе в прошлом году выросли более чем вдвое, обеспечив им долю рынка около 20%. Согласно последним прогнозам, эта доля может вырасти до 60% к 2035 году при благоприятной ценовой динамике и политике. Некоторые страны Юго-Восточной Азии, включая Вьетнам, крупнейший рынок электромобилей в регионе, уже объявили о планах расширения или продления налоговых льгот в рамках мер реагирования на текущий энергетический кризис.

Более половины импортируемых электромобилей в мире поступают из Китая

Китай остается крупнейшим в мире центром производства электромобилей, на его долю приходится почти три четверти из 22 миллионов электромобилей, выпущенных в прошлом году по всему миру. Поскольку производство превысило внутренний спрос, экспорт китайских электромобилей удвоился, достигнув рекордного уровня более 2,5 миллионов единиц. За пределами трех основных рынков электромобилей — Китая, Европы и США — 55% электромобилей, продаваемых в остальном мире, импортируются из Китая.

В отчете отмечается, что электромобили становятся все более конкурентоспособными по цене на ключевых рынках, что может усилить спрос, в том числе со стороны потребителей, обеспокоенных нестабильными ценами на топливо. Прогнозируется, что к 2035 году мировой парк электромобилей (за исключением двух- и трехколесных транспортных средств) вырастет до 510 миллионов по сравнению с почти 80 миллионами в настоящее время.

