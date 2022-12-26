Фермеры Жетысуской области могут лишиться возможности получения субсидий – депутат

26 Декабря 2022, 13:26

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Сената Галиаскар Сарыбаев заявил о проблемах переоформления земельных участков в Жетысуской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, в уходящем году были установлены границы Алматинской и Жетысуской областей. По предварительным расчетам, на перерегистрацию земельных участков и переоформление соответствующих документов потребуется около 3,5 млрд тенге. Такие расходы бьют по карманам бизнесменов и руководителей фермерских хозяйств.

«По информации сенатора, в Жетысуской области сейчас расположено более 238 тысяч объектов, подлежащих переоформлению. В случае же, если переоформление земельных участков не произойдет, сельчане могут лишиться возможности получать субсидии от государства, направленные на развитие регионов», - сказал Галиаскар Сарыбаев в своем депзапросе.

Он отметил, что при изменении административно-территориального устройства населенных пунктов по решению государственных органов или при включении земельных участков в черту населенных пунктов, в случае изменения границ, замена идентификационных документов земельных участков осуществляется за счет бюджетных средств.

«В этой связи прошу рассмотреть возможность поэтапного финансирования этих работ из республиканского бюджета в рамках трансфертов на 2023-2025 годы, в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 46 Бюджетного кодекса Республики Казахстан», - заключил сенатор.

Фото: assets.wam.ae