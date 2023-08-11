Фермеры Жамбылской области могут потерять урожай из-за нехватки воды: что говорят чиновники

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Дефицит поливной воды ощущают Байзакский, Таласский и частично Жамбылский районы Жамбылской области. Фактически из-за недопоставки воды из Кировского водохранилища находятся под угрозой около 4 тысяч га лука и сахарной свеклы. И.о. директора Жамбылского филиала «Казводхоз» Ерлан Утегенов ответил, как получилось, что ряд районов остался без воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Речь идет о трансграничных реках Шу и Талас. По реке Талас мы получаем воду из Кировского водохранилища, которое расположено на территории Кыргызской Республики. В этом году в связи с маловодным годом приток с начала вегетации, то есть с 1 апреля по сегодняшний день составил всего 60 млн м3, тогда как в прошлом году приток на эту дату было 300 млн м3. По реке Талас у нас обеспечивается Байзакский, Талаский и частично Жамбылский район. Аналогично по водохранилищу Орто-токой, которое сбрасывает воду в реку Шу, приток в водохранилище в этом году составил всего 55 млн м3, в прошлом было 256 млн м3. Через реку Шу мы обеспечиваем Кордайский район по каналу ГМК (Георгиевский магистральный канал). Воду никто не перекрывал. Просто вода закончилась в водохранилище, воду по мере возможности по реке Шу обеспечивают от приточности. Сколько пришло, делят пропорционально», - прокомментировал ситуацию корреспонденту Казинформа Ерлан Утегенов.

По его словам, по реке Талас мы исчерпали свою долю.

«Там есть договоренность. Если приток увеличится, то нам кыргызы будут сбрасывать воду. Однако на сегодня приток в водохранилище всего 1 м3/сек, вода просто не может дойти до нас, так как она полностью фильтруется и уходит в землю», - объяснил и.о. директора Жамбылского филиала «Казводхоза».

То есть, посевы остались под угрозой из-за маловодья.

«По реке Шу до сегодняшнего дня приток составил 55 млн м3, а в прошлом году – 256 млн м3. Из-за этого воды не хватает. На вегетацию мы зашли с нормальными объемами. Просто не было приточности в связи с холодной погодой: ледники не таяли на территории Кыргызстана. В среднем у нас в один день 1 куб.м3 было. В прошлом году приток кубов был от 40 до 60 м3. Из-за этого суммарно получается 500 млн м3 воды не поступило», - сказал он.

Чтобы минимизировать потери, по реке Талас на территории Кыргызстана проводится чистка коллекторно-дренажной сети, что дополнительно дает 7-8 куб. м3.

«Вот эти кубы на два района поделим методом водооборота. То есть, четыре дня в Жамбылский район даем воду, и 4 дня – Байзакскому району. Мы все меры примем, чтобы минимизировать нехватку воды. Не будет такого, чтобы урожай сгорел. Да, есть какие-то факторы, от которых не спасти. Уже подсчет ведется. Мы принимаем все возможные меры, чтобы была вода. Методом водооборота мы должны выйти из ситуации», - добавил Ерлан Утегенов.

Спикер также отметил, что фермеры получат компенсации по прямым затратам. То есть, посчитают по техкарте, сколько они потратили на 1 га и выплатят компенсации. Этим вопросом занимается управление сельского хозяйства области.

Напомним, визуальный осмотр подтвердил информацию о неблагоприятной ситуации, сложившейся на полях из-за недостаточного поступления поливной воды со стороны Кыргызской Республики. По итогам работы рабочих групп будет внесены соответствующие предложения о выделении компенсаций сельхозтоваропроизводителям, получившим ущерб от недоподачи поливной воды из трансграничных источников.