Фермеры вынуждены сами выплачивать кредиты из-за задержек субсидий

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Айдарбек Ходжаназаров поднял проблемные вопросы субсидирования процентной ставки по кредитам для фермеров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Один из самых проблемных вопросов – субсидирование процентной ставки по кредитам. Объяснения Минсельхоза РК сводятся к тому, что они не могли получить данные от платформы Qoldau.kz до конца марта текущего года. В результате – не могут оплатить заявки прошлого года, а новые заявки тем более. Сложно сказать, чем оправдывается такая нерасторопность Минсельхоза, но платят за нее фермеры», - сказал Айдарбек Ходжаназаров на заседании Комитета по аграрным вопросам и платят, по его словам, в буквальном смысле.

«Платят около 45 млрд тенге. Фермеры по всей стране вынуждены изъять деньги из оборотных средств и пустить на оплату кредитов, облегчить которые обязалось государство. Объем средств на субсидирование процентной ставки – 90 млрд тенге в год, так как выплат не происходит уже четвертый месяц, то фермеры все это время оплачивают полную ставку по кредитам – 20-25% и более. Прогнозируем, что эта ситуация затянется до полугода, а бизнес возьмет на себя всю тяжесть кредитов», - считает депутат.

Он отметил, что в этой ситуации дезориентированы также работники управлений сельского хозяйства в регионах.

«Никто из министерства не проводит для них обучение по работе в новой системе. Из-за многочисленных недоработок, заявки поступают в УСХ некорректными суммами, возможность их отозвать отсутствует. В результате, специалистов УСХ подводят к нарушению законодательства о государственных услугах, что предусматривает их ответственность. Из полученных многочисленных обращений фермеров следует, что проблемы есть по функционалу подачи заявки по направлениям субсидирования инвестиционных вложений, удобрениям, семенам. Для мелких фермеров, чьи земли прикреплены на ИИН вообще отсутствует возможность подачи заявки», - добавил мажилисмен.

Таких фермеров, согласно приведенной им информации, по Туркестанской, Алматинской, Жамбылской областям десятки тысяч.