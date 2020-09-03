Фермеры Уральска заготовили вдвое меньше грубых кормов

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Причиной неурожая грубых кормов главы крестьянских хозяйств называют слишком знойное лето и обмеление Урала, который за последние 10 лет перестал заливать водой луговую пойму. Стоимость сена выросла почти в два раза, но фермеры не спешат продавать запасы, их хватит только на нужды собственных хозяйств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сейчас заготовкой сена в Круглоозерновском сельском округе (это ближайший пригород Уральска) занято более 10 крестьянских хозяйств. Они не только обеспечивают грубыми кормами свои фермы, но и реализуют их для личных подворий местным жителям. Заместитель акима Круглоозерновского сельского округа Татьяна Сумкина рассказала, что в округе зарегистрировано свыше 2100 голов крупного и мелкого рогатого скота, в том числе в крестьянских хозяйствах содержатся 260 голов КРС. Для обеспечения скота кормами есть 1437 гектаров сенокосных угодий. На территории округа также располагается лесхоз, который предоставляет сельчанам возможность заготовить сено для своего скота на территории 250 гектаров.

«Крестьянские хозяйства «Сулейменов», «Климахин», «Бактыгалиев» занимаются реализацией грубых кормов населению. Один рулон объемом 300-400 килограммов они продают сельчанам по цене 5 тысяч тенге, в прошлом году тот же рулон стоил 3 тысячи тенге», – отметила Татьяна Сумкина.

Агрофирма «Яик» и крестьянское хозяйство «Светлана» занимаются выращиванием мясного и молочного скота. Всего в двух хозяйствах содержится 200 голов. На сегодня они скосили траву на площади 150 гектаров (общая площадь сенокосных угодий обоих хозяйств – 450 гектаров). Ежедневно заготавливают 30-40 рулонов сена.

«Надеюсь, свое хозяйство и 10 работников мы полностью обеспечим кормами. Хотя в этом году урожайность грубых кормов ниже в два раза – косим по 2-5 центнеровс гектара. Сено плохое из-за того, что летом стояла жара, влаги в земле было мало. Весной последние 10 лет Урал вообще весной не выходит из берегов, не затапливает пойменные луга», – посетовал руководитель хозяйства Сергей Павловичев.

В планах хозяйства – накосить 1200 рулонов сена (это 2400 центнеров). Павловичев объяснил, что продавать сено не будут, его едва хватит на прокорм своего скота. У хозяйства есть еще зерновые поля, поэтому они заготовили солому и фуражное зерно на корм скоту на зиму. Именно из-за того, что климат не способствует хорошим урожаям кормовых культур, расширяться и увеличивать поголовье КРС фермер пока не намерен. Говорит, что хотел бы сохранить на этом этапе тот скот, который уже есть.

Сергей Павловичев рассказал, что часть гурта – это 100 голов КРС – круглогодично содержится в стойле. Причина – отсутствие пастбищ.

«За нашим хозяйством закреплено 250 гектаров пастбищ. Но на этих пастбищах пасется не только наш скот, но и скот всего населения поселка Круглоозерное. Свободных пастбищных земель на территории Круглоозерновского сельского округа нет, все земли разделены между крестьянскими хозяйствами и используются по целевому назначению. Есть неиспользуемые пашни. Но по закону использовать их под пастбища нельзя. Чтобы весь скот к/х «Светлана» и «Яика» мог гулять на свободном выпасе, хозяйству нужно не менее 500 гектаров пастбищных угодий. Но таких возможностей в округе нет», - заключил фермер.