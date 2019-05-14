Фермеры смогут следить за состоянием полей, не выходя из дома

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Казахстане появилась система обработки космических снимков, которая позволяет фермерам получать данные об урожае и состоянии полей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Агропромышленный комплекс является двигателем первичного сектора экономики Казахстана, поэтому внедрение новых технологий особенно необходимо для дальнейшего развития сельского хозяйства. Мотивированная этой мыслью, команда Egistic презентует свой проект», - сказала сооснователь проекта Найля Шодорова.

Агрономы или владельцы агробизнеса смогут получать максимальную выгоду от земледелия при минимальных затратах. Теперь не надо объезжать или обходить огромные территории, чтобы следить за ситуацией на полях. Достаточно подключиться к платформе и моментально получить информацию.

Фермер после того как зайдет на платформу и введет кадастровый номер участка, сможет бесплатно получить данные о нем за прошлый год: показатели вегетации, влажности, хлорофилла, азота. Актуальные данные о текущем состоянии поля будут предоставляться уже платно.

Базой для анализа служат снимки проекта NASA LandSat.

«Основная ценность продукта - не в самих снимках, а в алгоритмах, которые используются для получения и обработки данных. Слой атмосферы искажает показания. Мы делаем атмосферную коррекцию, выравниваем графики, оформляем все в отчет. Требуется около четырех-пяти уровней предварительной обработки, прежде чем клиент получит результат», - пояснил разработчик проекта Жандос Керимкулов.

Уже сегодня платформой пользуются около 30 крестьянских хозяйств в разных регионах страны.