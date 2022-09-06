Фермеры РК приобрели 369 единиц сельхозтехники по программе льготного лизинга

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За месяц реализации Программы льготного лизинга в АО «КазАгроФинанс» поступило заявок на сумму 43,6 млрд тенге на приобретение 1089 единиц сельхозтехники, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

Из них уже профинансировано 369 единиц на сумму 16,6 млрд тенге.

Условия льготного кредитования:

1. срок лизинга – до 10 лет;

2. ставка вознаграждения – 6 % годовых;

3. первоначальный взнос (аванс) по лизингу – 0 %;

4. льготный период по возврату основного долга – 1 год;

5. сумма финансирования на одного лизингополучателя – не более 205 млн тенге и не более трех единиц самоходной сельскохозяйственной техники. Финансирование предоставляется не более одного раза в течение двухлетнего периода.

«Программа льготного кредитования рассчитана на 20 лет и носит револьверный характер. Для ее реализации направлено 40 млрд тенге на приобретение порядка 1 тыс. единиц самоходной сельскохозяйственной техники отечественного производства», - напомнили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.