Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Сельское хозяйство

Фермеры проезжают через блок-посты беспрепятственно - Айдарбек Сапаров

Автор:  
Мейрамбек Байгарин
24 Апреля 2020, 20:32
Фермеры проезжают через блок-посты беспрепятственно - Айдарбек Сапаров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Фермеры могут ездить беспрепятственно. Об этом сообщил в ходе онлайн-брифинга первый вице-министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«22 апреля состоялось совместное заседание Министерства сельского хозяйства. В нем участвовали Министерство здравоохранения и местные исполнительные органы. В результате было принято решение о том, что будут приниматься на блокпостах документы, а также электронные разрешения. Ранее, следует отметить, вышло соответствующее постановление главного санитарного врача республики. О важности проведения весенне-полевых работ доведено до всех местных полицейских структур МВД РК. Теперь акимы должны действовать на местном уровне и быть на связи с оперативным штабом. В случае возникновения трудностей, они могут решать через штаб вопросы, если фермеры не могут проехать», – сказал А.Сапаров.

По его словам, по поручению Премьер-Министра РК министр сельского хозяйства проверил работу блок-постов в Акмолинской и Карагандинской областях. Выяснилось, что фермеры проезжают беспрепятственно. На блок-постах возможны непонимания, министерство готово их оперативно разрешать.


Минсельхоз   Сельское хозяйство  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Башенный кран упал в Астане
Башенный кран упал в Астане
Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
Контакт-центр «i-Tourist» предлагают создать в РК
Контакт-центр «i-Tourist» предлагают создать в РК
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Казахстан с госвизитом
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Казахстан с госвизитом