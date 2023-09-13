Фермеры не могут защитить свои посевы от сайгаков в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Фермеры Нуринского района Карагандинской области борются с сайгаками, которые вытаптывают сельскохозяйственные угодья. Власти решают, как помочь крестьянским хозяйствам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С ростом популяции сайгаков фермеры Карагандинской области сетуют на то, что дикие животные приносят им значительный урон. В связи с порчей пастбищных и сенокосных угодий, у крестьянских хозяйств возникают риски обеспечения заготовки необходимого объема кормов на зимний период. На сегодняшний день, фермеры создали группы, для предотвращения вытаптывания сельскохозяйственных посевов сайгой, ведутся работы по отгону сайги с посевных площадей. Однако такой группой защитить все угодья невозможно. В этом году по области от нашествия сайгаков пострадали 36 хозяйств 13 сельских округов 3 районов.

«На данный момент была создана оперативная рабочая группа по инициативе заместителя акима области. Члены данной группы будут выезжать на поля, и регистрировать объем ущерба каждого крестьянского хозяйства. Затем эти данные мы отправим в министерство сельского хозяйства и будем искать пути решения проблемы, а также возможность оказания помощи фермерам», - сообщил заместитель руководителя управления сельского хозяйства Карагандинской области.

Животных фермеры пытаются гнать с пастбищ и тем самым защищают свои посевы. К слову, до принятия регулирования сайгаков на законодательном уровне для сохранности будущего урожая, необходимыми мерами для фермеров стали патрулирование границ полей с использованием авто-мототехники, объездчиков на лошадях, создание шумового фактора беспокойства на путях подхода сайгаков к сельскохозяйственным полям.

«Мы можем только смотреть на них, как они топчут наши земли, уничтожают наши посевы. И другие рядом хозяйства соответственно так же просто наблюдают. Если на мотоциклах стараемся выгнать их, они убегают в другую сторону. Размножение очень быстро происходит , если в том году ходило порядка 500 – 600 голов, в этом году лично со своих полей порядка 5000 голов выгонял. В этом году у нас до 2000 гектаров протоптали, можно сказать, что с них нет никакого урожая. Ну и плюс погодные условия в этом году наносит урон», - говорит директор ТОО «Куланотпес» Сайын Ибрагимов.

Территория Нуринского района Карагандинской области является естественным ареалом обитания бетпакдалинской популяции сайгаков. По данным Карагандинской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, число животных бетпакдалинской популяции возросло до 750 тысяч особей.