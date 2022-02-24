Фермеры Казахстана покрывают лишь 1/6 потребности страны во фруктах и ягодах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сенатор Али Бектаев подверг критике работу, проводимую Правительством в отношении фермеров, занимающихся производством плодоовощной продукции. Об этом он заявил в своем депутатском запросе на имя Премьер-Министра страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По мнению сенатора, потенциал производства фруктов в Казахстане очень велик. В год в нашей стране производится около 420 тыс. тонн фруктов и ягод. В то время как в год Казахстану, согласно мировым стандартам питания, необходимо более 2,5 млн тонн продукции. То есть, отечественные фермеры производят меньше 17% от потребности, хотя чистый доход с гектара сада в 16 раз выше в сравнении с масличными культурами и в 25 раз выше, чем в зерновом хозяйстве.

«К сожалению, власти не учитывают важность этой отрасли для страны, ее полезность для здоровья населения и экономическую эффективность. Мы по-прежнему зависим от импорта. Ежегодно в страну ввозится более 230 тысяч тонн плодоовощной продукции. Фрукты экспортируются на наш рынок не только из соседних Узбекистана и Кыргызстана, но и из Турции, Польши, Белоруссии, Молдовы, Азербайджана, Китая и Ирана», - сказал сенатор.

В своём депутатском запросе Али Бектаев раскритиковал меры, предпринимаемые Правительством по поддержке фермеров. В качестве примера он привёл ситуации в сфере виноградарства и садоводства. По информации депутата, за последние 15 лет на садоводство было выделено только 0,02% субсидий. Более того, ни в Концепции развития сельского хозяйства, рассчитанной на 10 лет, ни в региональных программах не обозначены меры по развитию интенсивного садоводства, системы хранения продукции и исключения лишних посредников на пути товара от фермера до потребителя.

«Рекомендуем обратить внимание на следующие вопросы, касающиеся садоводства и плодоводства. Нужно принять конкретную отраслевую программу развития интенсивного садоводства – одного из основных направлений диверсификации сельскохозяйственной отрасли страны. Необходимо развивать сеть питомников по производству саженцев новых плодово-ягодных сортов, отвечающих современным требованиям, обеспеченных соответствующими лабораториями. Важно принять стимулирующие меры, закрепить за опытными хозяйствами научно-исследовательские институты для перенаправления их деятельности в сферу интенсивного садоводства», - сказал сенатор.