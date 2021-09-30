Фермеры Карагандинской области представят свою продукцию на ярмарке в столице

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане в предстоящие выходные, 2–3 октября, состоится сельскохозяйственная ярмарка Карагандинской области. Столичные жители смогут приобрести мясо, овощи и другие продукты по доступным ценам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации акимата Нур-Султана, в ярмарке примут участие 126 фермерских хозяйств и перерабатывающих предприятий из Карагандинской области. Фермеры региона привезут в столицу 150 тонн мяса, 20 тонн молочных изделий, картофеля и овощей – 495 тонн, яиц – 200 тысяч штук. В общей сложности планируется поставка около 700 тонн различной продукции.

Место проведения ярмарки – площадь у ТРЦ «Хан Шатыр» (пересечение ул. им. Д. Кунаева с пр. Туран).

Ярмарка проводится с соблюдением санитарных норм, рекомендованных Департаментом контроля качества и безопасности товаров и услуг г. Нур-Султана.