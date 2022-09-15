Фермеры из Казахстана посетили Бельгию для изучения местного опыта животноводства

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - На этой неделе Бельгию посетила делегация крупнейшего в Костанайской области предприятия по производству колбасных изделий, мясных деликатесов и полуфабрикатов «Аян-озат», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Сотрудники казахстанского предприятия, торговая марка которого «От Розумовича», хорошо известна в нашей стране, посетили несколько бельгийских хозяйств, занимающихся производством крупного рогатого скота и домашней птицы, в том числе известной бельгийской бело-голубой породы коровы.

Деловые контакты бельгийских и казахстанских аграриев помогают активно налаживать Посольство Казахстана в Бельгии. Генеральный директор ТОО «Аян-озат» и «ТПК КазАгрос» Валерий Розумович рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» об итогах визита и своих впечатлениях.

«Вы знаете, что в мае текущего года бельгийские фермеры из компании «Ecodynamics» уже приезжали к нам в Костанайскую область. Мы показали им наше хозяйство, скот. Им это понравилось. Сейчас они пригласили нас в Бельгию для того, чтобы мы смогли посмотреть процесс разведения бельгийской бело-голубой породы», - говорит он.

«Мы посмотрели, как поставлен процесс животноводства здесь. Пока нам все нравится, но надо смотреть экономическую сторону. Какие технические и экономические вопросы возникнут в наших условиях? Вы же прекрасно понимаете климатические условия севера нашей республики. Как пойдет выращивание данной породы в холодном климате, морозных зимах? Сможем ли мы обеспечить эту породу высокопротеиновым кормом? Поэтому все надо рассчитать, взвесить. Потом примем решение у себя, в Казахстане, после расчетов с экономистами», - делится планами предприниматель.

- Что вы открыли для себя нового у бельгийских фермеров?

- Достаточно много. Это интенсивное содержание скота. Я впервые вживую увидел бельгийскую бело-голубую породу. Это интересно. Сами посмотрели, попробовали мясо этих домашних животных.

Мясо бело-голубой породы - не сильно жирное, можно сказать диетическое. Сегодня не все потребители хотят есть очень жирное мясо, а вот мясо бельгийской породы с виду привлекательное, нежирное и диетическое.

В нашем сотрудничестве с бельгийскими фермерами будет намного дешевле импортировать в Казахстан эмбрионы данной породы. Планируем оценить подсадку эмбрионов в наших условиях с последующем выведением голов этой породы. Открытие лаборатории по подсадке эмбрионов даст новые рабочие места в нашей стране. Нужно организовать предприятия от 20 специалистов, которые смогут пройти обучение у партнеров в Бельгии.

Сегодня в Бельгию мы привезли нашего молодого специалиста-ветеринара, который может ознакомиться лично с процессом выращивания эмбрионов и с опытом бельгийцев. В Бельгии мы также ознакомились с опытом выращивания курицы, готовых колбасных изделий. Безусловно, если будут перспективные технологии, мы будем пытаться внедрить их у нас в Казахстане.

Наше предприятие имеет большой опыт работы с иностранными специалистами. У нас работают специалисты из Беларуси, Украины. Есть совместные проекты с партнерами из Австрии, Аргентины и других зарубежных стран.

Мы продолжим контакты с бельгийскими партнерами в октябре этого года, когда европейцы приедут к нам для того, чтобы оценить наши помещения для первых 50 коров бельгийской бело-голубой породы, которые будут выращиваться в наших условиях, в том числе в зимний период.

Надо определиться со сроком подсадки первых эмбрионов, но пока мы находимся на стадии согласования с разрешительными документами в РК. Надеемся, что этот период не займет много времени.

Здесь в Бельгии мы увидели, что государство делает много для поддержки частного предпринимательства, в том числе максимально упрощая разрешительные процедуры. Надеемся, что наш проект с Бельгией даст очередную поддержку жителям наших сел, новые рабочие места, поможет Казахстану.

Ранее сообщалось, что фермеры Бельгии заинтересованы в разведении бельгийской бело-голубой породы коров в Казахстане. Сейчас в Бельгии насчитывается более 1 млн голов бело-голубой породы, т.е. более половины всего поголовья крупного рогатого скота страны.