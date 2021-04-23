Фермеры должны иметь возможность выходить на рынки сбыта без посредников – госсекретарь

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Необходимо создать эффективную систему гарантирования и страхования займов для сельхозпроизводителей. Об этом заявил Государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Все ценности мировой цивилизации, экономические и культурные богатства создаются трудом человека, а не виртуальными финансовыми институтами. Поэтому вполне уместно заложить в основу политики социальной модернизации подлинный производственный труд. Как говорили наши предки, что научиться летать можно только посредством тяжелого труда. Для улучшения благосостояния населения, прежде всего, нам необходимо воспитывать сознательное, трудолюбивое, предприимчивое и конкурентоспособное поколение», - сказал Крымбек Кушербаев на конференции «Овцеводство Казахстана: прошлое, настоящее и перспективы», посвященной 125-летию Жазылбека Куанышбаева.

Для этого, по его словам, необходимо продвигать принципы справедливости.

«С момента вложения труда до получения заслуженной награды нужно справедливое отношение не только государства, но и всего общества. Самое главное, чтобы в сознании наших соотечественников отложились ценность труда и дух профессионализма. Мы должны понимать, что только тогда, когда человек верит в себя, в свои силы и знания, когда он трудится, только тогда он может достичь истинного счастья и благосостояния. Мы также должны уметь заряжать граждан такой верой», - отметил спикер.

Он также подчеркнул, что умение сочетать навыки труда с новыми технологиями – это тоже требование времени.

«В настоящее время очень важно, чтобы агропромышленный комплекс Казахстана развивался в инновационном направлении. Это наша традиционная сфера. В мире растет потребность в пище. В этот сектор вкладывается все больше инвестиций. Поэтому сегодняшние фермеры должны думать о производственном росте, а не о случайных достижениях», - сказал госсекретарь.

По мнению К. Кушербаева, глобальное сельскохозяйственное производство продолжает расти, и землевладельцы должны, прежде всего, внедрять новые технологии, непрерывно повышать производительность труда и вести работу на основе мировых стандартов.

«Поэтому, как отметил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, будущее за созданием сети новых перерабатывающих предприятий в аграрном секторе, особенно в сфере малого и среднего бизнеса. При этом мы должны поддерживать бизнес посредством кредитования. Фермеры должны иметь возможность напрямую выходить на рынки долгосрочного финансирования и сбыта без посредников. Актуален вопрос создания эффективной системы гарантирования и страхования займов сельских производителей», - заключил госсекретарь.



