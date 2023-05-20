Фермеры Актюбинской области намерены сотрудничать с костанайским мясоперерабатывающим комплексом

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Актюбинские фермеры готовы к сотрудничеству с костанайским мясоперерабатывающим комплексом. Об этом стало известно на встрече местных сельхозтоваропроизводителей с представителями костанайского мясоперерабатывающего завода, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для нас крайне важно, чтобы фермеры понимали перспективы сотрудничества с нами. Мы рассказываем о том, какие условия созданы на предприятии для закупа продукции. Завод в эксплуатации с 2021 года. Мощности забоя и переработки составляют 1500 голов КРС в сутки. Процессы приема скота совершенно прозрачные, предусмотрены все моменты с доставкой», - рассказывает менеджер компании Жибек Эмирбек.

Мясокомбинат производит закуп КРС в живом виде и по выходу мяса после убоя.

К примеру, закуп коров в живом виде варьирует от 700 до 1030 тенге за килограмм. При сдаче более 30 голов, начисляются дополнительные надбавки в размере 2000 тенге за каждую голову.

Фермерам напомнили, что КРС от 400 до 450 килограммов живого веса подлежит субсидированию в размере 200 тенге за килограмм при сдаче на мясоперерабатывающий комбинат.

Глава крестьянского хозяйства «Косшы» Айдос Хамидолла занимается разведением КРС, лошадей и овец. Основным каналом сбыта являются Шымкент и Туркестанская область, а также местные откормочные площадки. Информация по экспорту местной продукции его заинтересовала.

«Вопрос транспортировки поголовья скота всегда актуальный для фермеров. Важно, что завод возмещает затраты на эти расходы или предоставляет собственный транспорт. Также берет на себя все вопросы по оформлению соответствующих ветеринарных справок на транспортировку. Единственный момент, мы предложили пересмотреть закупочные цены в сторону увеличения хотя бы на 100 тенге с учетом потребности рынка, а также возможность сдачи скота без нашего выезда с территории региона», - отмечает фермер.

В ходе встречи представители костанайского мясоперерабатывающего комплекса максимально постарались ответить на вопросы актюбинцев.

«Подобные встречи укрепляют межрегиональное сотрудничество сельхозтоваропроизводителей и открывают новые возможности укрепления экспортного потенциала», - комментирует эксперт отдела АПК РПП «Атамекен» Данабек Ержанов.

На сегодняшний день в Актюбинской области насчитывается порядка 9000 крестьянских хозяйств, 8000 из которых занимаются животноводством.