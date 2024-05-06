Фермеру в Костанайской области отказали в выплате субсидий на 6 млн тенге

С жалобой на управление сельского хозяйства Костанайской области обратился местный сельхозтоваропроизводитель в департамент Агентства по делам государственной службы. Он заявил, что ему отказали в выплате субсидии за приобретенные пестициды, передает корреспондент агентства Kazinform.

​Ситуация усугублялась еще и ограничением в праве подать заявки за приобретенные пестициды в 2022 году, так как их прием осуществлялся только до 1 декабря 2023 года.

— На основании поступившей жалобы проведена внеплановая проверка в управлении сельского хозяйства и земельных отношений акимата области. По ее результатам установлены факты неправомерного затягивания сроков рассмотрения заявок до 6 месяцев вместо положенных 3 рабочих дней. ​Более того, ссылаясь на то, что предпринимателем неверно указана норма расхода применения гербицида, управлением сельского хозяйства и земельных отношений необоснованно отказано в выплате субсидий, — пояснили в агентстве.

Согласно действующих норм, предусмотрены суммы причитающихся субсидии, которые рассчитываются исходя из фактически использованных пестицидов, в том числе в случаях приобретения их ниже норм расхода. В целях восстановления и защиты нарушенных прав бизнесмена департаментом внесено предписание, согласно которому следует принять незамедлительные меры по выплате субсидии и привлечению к ответственности виновных лиц.

Для выплаты положенных субсидий услугодателем принимаются меры по восстановлению ранее поданной предпринимателем заявки на выплату субсидий на 6 млн тенге в государственной информационной системе субсидирования. ​В целом департаментом защищены права 5 аграриев, которые обжаловали результаты оказания государственных услуг.