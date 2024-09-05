Фермеры похитили 1 млрд тенге, выделенный на покупку племенного скота

Агентство по финансовому мониторингу выявило случаи мошенничества при получении кредитов на разведение племенного КРС в Актюбинском филиале АО «Аграрная кредитная корпорация» в рамках госпрограммы «Сыбага», передает агентство Kazinform.

Следствием установлено, что трое граждан, представляя четыре крестьянских хозяйства, использовали поддельные документы для обналичивания государственных субсидий и кредитов, выделенных на покупку племенного скота. Государству был нанесен ущерб в особо крупном размере на сумму почти 1 млрд тенге.

В процессе расследования ущерб был полностью возмещен.

Суд приговорил троих обвиняемых к пяти годам лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере в агропромышленном секторе. Их движимое и недвижимое имущество было конфисковано в пользу государства.