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    10:24, 05 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Фермеры похитили 1 млрд тенге, выделенный на покупку племенного скота

    КРС
    Фото: pixabay.com

    Агентство по финансовому мониторингу выявило случаи мошенничества при получении кредитов на разведение племенного КРС в Актюбинском филиале АО «Аграрная кредитная корпорация» в рамках госпрограммы «Сыбага», передает агентство Kazinform.

    Следствием установлено, что трое граждан, представляя четыре крестьянских хозяйства, использовали поддельные документы для обналичивания государственных субсидий и кредитов, выделенных на покупку племенного скота. Государству был нанесен ущерб в особо крупном размере на сумму почти 1 млрд тенге.

    В процессе расследования ущерб был полностью возмещен.

    Суд приговорил троих обвиняемых к пяти годам лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере в агропромышленном секторе. Их движимое и недвижимое имущество было конфисковано в пользу государства.

    Теги:
    Скот Субсидии АФМ Актюбинская область
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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