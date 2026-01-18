Фермеры из разных регионов Казахстана привезли свои товары на ярмарку в столице

По информации акимата, ярмарка работает с 10:00 до 19:00 в торговом центре Keryen Joly по адресу: шоссе Алаш, 35Б.

Для удобства покупателей здесь представлена продукция фермеров и производителей из разных регионов Казахстана: мясо и мясные изделия, овощи и фрукты, молочные и мучные продукты, выпечка, натуральные соки, варенье и джемы.

— Мы проводим сельскохозяйственную ярмарку для того, чтобы жители города могли покупать свежую продукцию по низким ценам. Это удобная площадка и для фермеров: сельские труженики из аулов напрямую реализуют свой товар горожанам, минуя посредников, — отметил коммерческий директор торгового центра и организатор ярмарки Айтуган Кузербаев.

Фото: акимат Астаны

В мероприятии участвуют представители Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской областей, области Абай и других регионов. Основной упор сделан на мясную продукцию, а также картофель и рис из Кызылординской области, муку из Караганды и Павлодара, фрукты и ягоды из Туркестанской и Алматинской областей. В зимний период ярмарка предлагает также импортные товары по сниженным ценам.

Предприниматели отмечают, что такие ярмарки выгодны как для продавцов, так и для покупателей.

— Для нас это хорошая поддержка. Мы можем представить свой товар большому количеству людей, а покупатели получают качественную продукцию по более низким ценам, чем в магазинах. Особенно выгодно, когда на ярмарку завозят товары из других стран — они выходят в разы дешевле, — рассказала одна из продавцов Айсулу.

Посетители также положительно оценивают ассортимент и обслуживание.

— Здесь большой выбор мяса — конина, говядина, все свежее и качественное. В городе цены намного выше, а здесь можно купить по приемлемой стоимости. Продавцы вежливые, обслуживание хорошее, мясо из разных регионов Казахстана. Я сегодня выбрала мясо из Абайской области — беру его не в первый раз, — поделилась впечатлениями жительница столицы Айгуль.

Фото: акимат Астаны

Для удобства горожан рядом с торговым центром курсируют автобусы № 7, 11, 39, 41, 45, 53, 59, 81, 307 и 317.

