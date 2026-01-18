РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:22, 17 Январь 2026 | GMT +5

    Фермеры из разных регионов Казахстана привезли свои товары на ярмарку в столице

    В Астане в эти выходные проходит традиционная сельскохозяйственная ярмарка. Она организована для поддержки отечественных производителей и обеспечения жителей свежими продуктами по доступным ценам, передает агентство Kazinform.

    ярмарка, овощи
    Фото: акимат Астаны

    По информации акимата, ярмарка работает с 10:00 до 19:00 в торговом центре Keryen Joly по адресу: шоссе Алаш, 35Б.

    Для удобства покупателей здесь представлена продукция фермеров и производителей из разных регионов Казахстана: мясо и мясные изделия, овощи и фрукты, молочные и мучные продукты, выпечка, натуральные соки, варенье и джемы.

    — Мы проводим сельскохозяйственную ярмарку для того, чтобы жители города могли покупать свежую продукцию по низким ценам. Это удобная площадка и для фермеров: сельские труженики из аулов напрямую реализуют свой товар горожанам, минуя посредников, — отметил коммерческий директор торгового центра и организатор ярмарки Айтуган Кузербаев.

    овощи, ярмарка
    Фото: акимат Астаны

    В мероприятии участвуют представители Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской областей, области Абай и других регионов. Основной упор сделан на мясную продукцию, а также картофель и рис из Кызылординской области, муку из Караганды и Павлодара, фрукты и ягоды из Туркестанской и Алматинской областей. В зимний период ярмарка предлагает также импортные товары по сниженным ценам.

    Предприниматели отмечают, что такие ярмарки выгодны как для продавцов, так и для покупателей.

    — Для нас это хорошая поддержка. Мы можем представить свой товар большому количеству людей, а покупатели получают качественную продукцию по более низким ценам, чем в магазинах. Особенно выгодно, когда на ярмарку завозят товары из других стран — они выходят в разы дешевле, — рассказала одна из продавцов Айсулу.

    Посетители также положительно оценивают ассортимент и обслуживание.

    — Здесь большой выбор мяса — конина, говядина, все свежее и качественное. В городе цены намного выше, а здесь можно купить по приемлемой стоимости. Продавцы вежливые, обслуживание хорошее, мясо из разных регионов Казахстана. Я сегодня выбрала мясо из Абайской области — беру его не в первый раз, — поделилась впечатлениями жительница столицы Айгуль.

    Ярмарка, мясо
    Фото: акимат Астаны

    Для удобства горожан рядом с торговым центром курсируют автобусы № 7, 11, 39, 41, 45, 53, 59, 81, 307 и 317.

    Ранее стало известно, что казахстанские фермеры смогут получать финансирование ежегодно под те же залоги.

    Теги:
    Сельхозпродукция Астана
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
    Сейчас читают