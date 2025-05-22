Фермеры Атырауской области остались без субсидий из-за заниженных нормативов

В Палату предпринимателей Атырауской области поступил на экспертизу проект постановления областного акимата «Об утверждении нормативов субсидий на удешевление стоимости затрат на корма поголовью сельскохозяйственных животных, а также критерии получения субсидий, форма заявки и сроки подачи заявок по Атырауской области на 2025 год».

По словам Сарсенбая Жолдыбаева, заведующего сектором уполномоченного по защите прав предпринимателей по Атырауской области и заместителя директора областной палаты предпринимателей, в ходе экспертизы специалисты Палаты выявили несоответствие между размерами предполагаемых субсидий и установленными нормативами.

— Порядок формирования нормативов субсидий на корма должен реализовываться на основании Приказа № 108 МСХ РК от 15 марта 2019 года. Согласно пункту 10 данного приказа, нормативы утверждаются постановлением местных исполнительных органов на основе рекомендации специализированной научной организации по сельскому хозяйству. Проведенный нами анализ показал, что областное управление сельского хозяйства и земельных отношений, несмотря на рекомендации научных организаций о необходимости проведения дополнительных исследований в связи с повышением рыночной стоимости кормов, предлагает на утверждение проект, где субсидии составляют 270 тысяч тенге на одну голову скота. Данные нормативы не соответствуют современной рыночной ситуации и даже ниже нормативов 2021 года. Это экономически невыгодно для предпринимателей, занимающихся сельским хозяйством, и в целом оказывает негативное влияние на развитие данной сферы, — пояснил Сарсенбай Жолдыбаев.

Айгуль Казамбаева, представитель Западно-Казахстанского аграрно-технического университета имени Жангир хана, сообщила, что в прошлом году специалисты управления сельского хозяйства и земельных отношений Атырауской области действительно выходили с ними на связь.

— Мы указали на необходимость проведения дополнительных исследований для выработки нормативов, соответствующих особенностям конкретного региона. В ответ мы предоставили общие стандарты. Однако в текущем году никаких обращений со стороны государственных органов не поступало, — отметила Айгуль Казамбаева.

В свою очередь, по словам главного специалиста управления сельского хозяйства и земельных отношений Атырауской области Жасулана Султангалиева, объем субсидий на корма с 2020 года увеличился вдвое.

— В 2020 году размер субсидий составлял 120 тысяч тенге на одну голову скота. В 2021 году были внесены изменения в приказ МСХ, в связи с этим, на основании расчетов Казахского агротехнического исследовательского университета им. С. Сейфуллина, постановлением были закреплены субсидии в размере 240 тысяч тенге. Из получателей данного вида субсидий у нас только ТОО «Первомайский», они их своевременно получили. В 2024 году опять были внесены изменения в приказ, поэтому мы снова отправили запрос в университет им. С. Сейфуллина. В ответе они указали, что нужно провести исследовательские работы, однако есть пометка, что постановление можно утвердить, если нет нареканий со стороны получателей субсидий. Поэтому мы и закрепили данные нормативы на 2025 год, — сообщил Жасулан Султангалиев.

Тем не менее представители Палаты предпринимателей Атырауской области не согласны с данной позицией областного управления сельского хозяйства. По их мнению, при утверждении размеров субсидий необходимо учитывать несколько ключевых факторов.

Во-первых, стандарт, по которому определяется размер субсидии, должен быть точно рассчитан с учётом текущей рыночной ситуации. Во-вторых, размер субсидий должен ежегодно пересматриваться. И что особенно важно — государственные субсидии должны выплачиваться в полном объёме.

Напомним, в ноябре прошлого года уже поднимался вопрос о том, почему фермеры Атырауской области не получили субсидии на приобретение кормов.