Фермерам одобрены заявки на получение инвестсубсидий на более чем 63 млн тенге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Еще шесть заявок на сумму 51,5 млн тенге по направлению инвестиционного субсидирования одобрено фермерам Акмолинской области. Ранее сельхозтоваропроизводителям Костанайской области были направлены первые субсидии на общую сумму более 12 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

Заявки были рассмотрены в порядке очередности их регистрации в Единой государственной информационной системе субсидирования gosagro.kz.

Напомним, что в системе реализован механизм «Лист ожидания», в который, вне зависимости от наличия бюджета, попадают одобренные заявки с присвоением порядкового номера. Таким образом бюджет распределяется только по заявкам в «Листе ожидания», от первой по дате к следующей автоматически, без дополнительных действий со стороны фермера. Данный подход обеспечивает прозрачность распределения средств и исключает человеческий фактор при выплате субсидий.

Сам «Лист ожидания» открыт для просмотра любым пользователем системы, даже без регистрации.

Вместе с тем продолжается работа по разъяснению механизмов работы портала. Также отметим, что каждый услугополучатель может в режиме реального времени подавать заявку, консультируясь с разработчиками.

По всем интересующим вопросам можно обращаться в колл-центр по номеру телефона +7(7172) 67-71-17 либо на электронную почту: gosagro@minagri.gov.kz, а также посредством Telegram.