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    Фермер лишился 500 га земли в Атырауской области из-за ее неиспользования

    В Атырауской области земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 500 га вернули в государственную собственность из-за неиспользования по целевому назначению, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство сельского хозяйства РК.

    земли
    Фото: Министерство сельского хозяйства РК

    Департамент по управлению земельными ресурсами Атырауской области Комитета по управлению земельными ресурсами МСХ РК провел внеплановую проверку в отношении сельхозтоваропроизводителя.

    В ходе проверки установлено, что земельный участок сельскохозяйственного назначения общей площадью 500 га в Кызылкогинском районе, предоставленный для ведения крестьянского хозяйства, не использовался по целевому назначению.

    Для устранения выявленных нарушений землепользователю выдали соответствующее предписание. Однако оно не было исполнено, после чего департамент обратился с иском в специализированный межрайонный экономический суд Атырауской области.

    По итогам судебного разбирательства исковые требования департамента удовлетворены в полном объеме. Земельный участок площадью 500 га возвращен в государственную собственность.

    Ранее сообщалось, что в Северо-Казахстанской области более 800 тысяч гектаров земли вернули в госсобственность. 

    Атырауская область Сельское хозяйство Земельный участок Регионы Казахстана Минсельхоз
    Динара Сугурбаева
    Динара Сугурбаева
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