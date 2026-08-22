Фермер лишился 500 га земли в Атырауской области из-за ее неиспользования

В Атырауской области земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 500 га вернули в государственную собственность из-за неиспользования по целевому назначению, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство сельского хозяйства РК.

Департамент по управлению земельными ресурсами Атырауской области Комитета по управлению земельными ресурсами МСХ РК провел внеплановую проверку в отношении сельхозтоваропроизводителя.

В ходе проверки установлено, что земельный участок сельскохозяйственного назначения общей площадью 500 га в Кызылкогинском районе, предоставленный для ведения крестьянского хозяйства, не использовался по целевому назначению.

Для устранения выявленных нарушений землепользователю выдали соответствующее предписание. Однако оно не было исполнено, после чего департамент обратился с иском в специализированный межрайонный экономический суд Атырауской области.

По итогам судебного разбирательства исковые требования департамента удовлетворены в полном объеме. Земельный участок площадью 500 га возвращен в государственную собственность.

Ранее сообщалось, что в Северо-Казахстанской области более 800 тысяч гектаров земли вернули в госсобственность.