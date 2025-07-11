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    18:33, 10 Июль 2025 | GMT +5

    Фельдшеру выстрелили в грудь в Жамбылской области

    Пуля, вошедшая на глубину 1 сантиметра, была успешно извлечена. Правоохранители возбудили уголовное дело, передает корреспондент агентства Kazinform.

    пистолет
    Фото: pixabay.com

    В Жамбылской области местный житель во время спора выстрелил в фельдшера. По информации из соцсетей, двое молодых людей поспорили о том, можно ли использовать дефибриллятор на здоровом человеке. Чтобы получить точный ответ, они обратились к фельдшеру скорой помощи. Медик объяснил, что это крайне опасно и может привести к летальному исходу. Такой ответ не устроил мужчин, и в ходе конфликта один из них выстрелил в фельдшера из травматического оружия, ранив его в грудь, после чего скрылся с места происшествия.

    Факт инцидента подтвердили в областном управлении здравоохранения. Пострадавшему срочно провели операцию, его состояние оценивается как стабильное.

    — Пациенту была экстренно проведена операция, в ходе которой пуля, вошедшая на глубину 1 сантиметра, успешно извлечена. В настоящее время состояние пострадавшего стабильное, угрозы для жизни нет. Он находится под наблюдением в динамической палате, состояние без ухудшений, — сообщили в областном управлении здравоохранения.

    В полиции заявили о возбуждении уголовного дела.

    — Проводятся необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на всестороннее и объективное расследование. По результатам будет принято процессуальное решение, — сообщили в полиции.

    Ранее сообщалось, что Минздрав и МВД займутся разработкой мер по защите медиков в Казахстане.

    Напомним, что за последние 5 лет зафиксировано порядка 160 случаев нападений на медработников с применением физической силы, в результате которых медики получили травмы различной степени тяжести.

    Теги:
    Стрельба Регионы Полиция Жамбылская область Врачи Происшествия Скорая помощь
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
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