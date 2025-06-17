Минздрав и МВД займутся разработкой мер по защите медиков в Казахстане

Требования к безопасности медицинского учреждения будут разработаны в зависимости от вида и уровня оказываемой медпомощи, интенсивности потока пациентов.

— Каждый, кто посягает на жизнь и здоровье медицинского работника, должен быть строго наказан в соответствии с законом. Никакие обстоятельства не могут служить оправданием или смягчением такой вины. Для нас ценен каждый врач, каждый фельдшер, каждая медсестра — мы единая команда. И каждый должен чувствовать себя защищённым и уверенным в своей безопасности, — подчеркнула министр здравоохранения Акмарал Альназарова во время визита к детским врачам в Караганде, пострадавшим в результате нападения родственника пациента.

Комплекс мер для обеспечения безопасности медицинских работников будет разработан с участием самого Министерства здравоохранения, Министерства внутренних дел, также и других заинтересованных государственных органов, местных исполнительных органов.

Как сообщалось ранее, за последние 5 лет зафиксировано порядка 160 случаев нападений на медработников с применением физической силы, в результате которых медики получили травмы различной степени тяжести.