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    19:32, 16 Июнь 2025 | GMT +5

    Минздрав и МВД займутся разработкой мер по защите медиков в Казахстане

    Министерством здравоохранения совместно с Министерством внутренних дел будет определена общая концепция сохранения общественного порядка в медицинских организациях для предупреждения случаев физического насилия в отношении медицинских работников при исполнении служебных обязанностей, передает агентство Kazinform.

    медики
    Фото: freepik

    Требования к безопасности медицинского учреждения будут разработаны в зависимости от вида и уровня оказываемой медпомощи, интенсивности потока пациентов.

    — Каждый, кто посягает на жизнь и здоровье медицинского работника, должен быть строго наказан в соответствии с законом. Никакие обстоятельства не могут служить оправданием или смягчением такой вины. Для нас ценен каждый врач, каждый фельдшер, каждая медсестра — мы единая команда. И каждый должен чувствовать себя защищённым и уверенным в своей безопасности, — подчеркнула министр здравоохранения Акмарал Альназарова во время визита к детским врачам в Караганде, пострадавшим в результате нападения родственника пациента.

    Комплекс мер для обеспечения безопасности медицинских работников будет разработан с участием самого Министерства здравоохранения, Министерства внутренних дел, также и других заинтересованных государственных органов, местных исполнительных органов.

    Как сообщалось ранее, за последние 5 лет зафиксировано порядка 160 случаев нападений на медработников с применением физической силы, в результате которых медики получили травмы различной степени тяжести.

    Теги:
    МВД РК Врачи Безопасность Минздрав РК
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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