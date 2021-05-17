Фельдшер приехал на вызов на велосипеде в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Сети обсуждают видео с фельдшером, приехавшим на вызов на велосипеде. Случай произошел в поселке Кызылагаш Аксуского района. В управлении здравоохранения Алматинской области дали пояснения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Соответствующее видео появилось в Instagram.

«Сегодня в Кызылагаше попытались вызвать скорую. Через 45 минут в этом маленьком ауле появился фельдшер на мотоцикле, сидевший сзади водителя, потом этот парень в белом халате подъехал к нам на велосипеде. Оказывается, некоторые лекарства и препараты работники скорой помощи приобретают сами, а если придется ехать на выезд в соседний район, то за свой счет работники нанимают авто и едут выручать жителей», - говорится в посте.

В пресс-службе управления здравоохранения Алматинской области ответили, что вызов поступивший на пульт «103» отнесен к четвертой категории.

«Для обслуживания 4 категории вызовов скорой и неотложной помощи согласно приказу Министерства здравоохранения РК в с. Кызылагаш имеется одна бригада (4 фельдшера, 4 водителя). В связи с тем, что вызов поступивший на пульт 103 отнесен к 4 категории, направлен фельдшер. Вызов обслужен в течение 30 минут (по нормативу на обслуживание 4 категории предусмотрено 30-45 минут), для оказания доврачебной медицинской помощи у фельдшера имелся необходимый набор инструментов и медикаментов. В случае установления фельдшером состояния угрожаемого жизни пациента, фельдшер вызывает бригаду скорой и неотложной помощи по 1-3 категории, которая и производит перевозку пациента в стационар. Областная станция скорой медицинской помощи имеет специализированные реанимобили с обученным медицинским персоналом», - ответили в управлении здравоохранения.

Сообщается, что одна единица санитарной автомашины организуется на 10 тысяч населения.

«Согласно приказу, в Аксуском районе Алматинской области с населением 36 356 человек круглосуточную медицинскую помощь оказывают три бригады СМП и одна бригада неотложной медицинской помощи при поликлинике. Место дислоцирования бригад в поселке Жансугуров - две бригады (один СМП и один НМП при ПМСП), одна бригада СМП в п. Матай и одна бригада СМП в п. Капал. Село Кызылагаш расположено по пути следования к районному центру из двух дислокаций (на середине пути), что позволяет при необходимости незамедлительно отправить бригаду с любой дислокации и своевременно оказать экстренную помощь. В с. Кызылагаш функционирует врачебная амбулатория, где работают врач ВОП, педиатр, медсестры, в населенных пунктах Актоган, Копалы, Алажиде, Молалы, Колтабан функционируют медицинские пункты, где работают фельдшера. Все медицинские работники обучены и могут оказывать медицинскую помощь согласно алгоритмам. Также сообщаем, что при необходимости оказания экстренной медицинской помощи в данные сельские населенные пункты направляется бригада скорой медицинской помощи с села Жансугуров. В 2020 году в период пандемии за счет УЗО амбулатории области были оснащены автомобилями «Daewoo Damas» для обслуживания мобильных бригад и вызовов по 4 категории», - добавили в ведомстве.