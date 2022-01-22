Фельдшер из Талдыкоргана рассказал, как до последнего пытался спасти солдата во время беспорядков

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – Фельдшер из Талдыкоргана Кабир Рафиков рассказал, как до последнего пытался спасти раненого солдата во время беспорядков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Фельдшер 18 бригады скорой помощи Алматинской области 5 января был на смене, и когда начались беспорядки, он был среди тех, кто, не боясь, выполнял свой долг – спасал жизни. По его словам, для него самое тяжелое – эта была смерть 18-летнего солдата.

«Когда его принесли в скорую, я слышал пульс издалека, пытался его реанимировать 45 раз, но все попытки были зря. Его сердце остановилось… Вот это вот тяжело. Когда увидел лица сотрудников, которые его принесли, в их глазах видел столько боль», - говорит Кабир Рафиков.

Также Кабир вспоминает, что затейщики беспорядков говорили высадить полицейских и солдат, тогда молодой парень не побоялся и дал им отпор, сказав, что он не делит пациентов, все для него равны.





Кабир работает в скорой помощи уже на протяжении двух лет.

Ранее врачи больницы скорой неотложной помощи Алматы рассказали, как работали во время беспорядков.