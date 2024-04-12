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    12:46, 12 Апрель 2024 | GMT +6

    Федерация профсоюзов РК предложила 2025 год объявить годом гендерного равенства

    Председатель Федерации профсоюзов РК Сатыбалды Даулеталин
    Фото: ФПРК

    Председатель Федерации профсоюзов Казахстана Сатыбалди Даулеталин поднял вопрос гендерного равенства на форуме трудящихся женщин, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Гендерное равенство — общая проблема, решение которой выгодно всем. Во многих странах созданы правительственные департаменты или министерства по вопросам равенства для решения проблем гендерной дискриминации. Федерация профсоюзов предлагает объявить 2025 год — годом гендерного равенства. Что касается представительства женщин в профсоюзах, большинство председателей первичных профсоюзов — женщины. Они работают напрямую с людьми, отвечают на их вопросы и находят конкретные решения проблем с руководителем. Может быть, это потому, что женщины ответственные и исполнительные, — сказал Сатыбалди Даулеталин.

    По словам главы Федерации профсоюзов, женщины неравнодушны к проблемам на работе, потому что они эмоциональны.

    — Отраслевые союзы и территориальные организации нашего профсоюза возглавляют в основном мужчины, то есть только 4 из 23 отраслевых союзов возглавляют женщины, а среди 18 территориальных организаций только 5 женщин-руководителей. Как видите, на высших уровнях профсоюзных организаций их членство непропорционально их доле в общем составе, — говорит он.

    Ранее сообщалось, что пострадавшим от паводков выделено 186 мест в профсоюзных санаториях в РК.

    Теги:
    Казахстан Работа Гендерная политика Женщины
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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