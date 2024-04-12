Федерация профсоюзов РК предложила 2025 год объявить годом гендерного равенства

Председатель Федерации профсоюзов Казахстана Сатыбалди Даулеталин поднял вопрос гендерного равенства на форуме трудящихся женщин, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Гендерное равенство — общая проблема, решение которой выгодно всем. Во многих странах созданы правительственные департаменты или министерства по вопросам равенства для решения проблем гендерной дискриминации. Федерация профсоюзов предлагает объявить 2025 год — годом гендерного равенства. Что касается представительства женщин в профсоюзах, большинство председателей первичных профсоюзов — женщины. Они работают напрямую с людьми, отвечают на их вопросы и находят конкретные решения проблем с руководителем. Может быть, это потому, что женщины ответственные и исполнительные, — сказал Сатыбалди Даулеталин.

По словам главы Федерации профсоюзов, женщины неравнодушны к проблемам на работе, потому что они эмоциональны.

— Отраслевые союзы и территориальные организации нашего профсоюза возглавляют в основном мужчины, то есть только 4 из 23 отраслевых союзов возглавляют женщины, а среди 18 территориальных организаций только 5 женщин-руководителей. Как видите, на высших уровнях профсоюзных организаций их членство непропорционально их доле в общем составе, — говорит он.

Ранее сообщалось, что пострадавшим от паводков выделено 186 мест в профсоюзных санаториях в РК.