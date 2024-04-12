Пострадавшим от паводков выделено 186 мест в профсоюзных санаториях в РК

Федерация профсоюзов Казахстана выделила жителям пострадавших от паводков регионов места в санаториях. Об этом сообщил председатель федерации Сатыбалды Даулеталин, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Наша страна борется с паводками. Мы пытаемся преодолеть последствия катастрофы сообща. Сегодня трудится очень много волонтеров, оказывается гуманитарная и финансовая помощь. В настоящее время выделено 186 мест в 7 санаториях Федерации профсоюзов. Сейчас мы расселяем жителей подтопленных регионов. В такой трудный момент мы призываем помогать тем, кто страдает. Впереди нас ждут радостные дни, нет сомнений, что они наступят, — сказал Сатыбалди Даулеталин, выступая на Форуме трудящихся женщин Казахстана.

Отметим, что сегодня в Астане проходит первый Форум трудящихся женщин Казахстана «Женщины в сфере труда: время новых решений», организованный Федерацией профсоюзов Республики Казахстан совместно с Международной организацией труда.

В форуме принимают участие депутаты Мажилиса, представители Министерства труда и социальной защиты населения и трудящиеся женщины.