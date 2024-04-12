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    11:05, 12 Апрель 2024 | GMT +6

    Пострадавшим от паводков выделено 186 мест в профсоюзных санаториях в РК

    Паводки, Костанайская область, скорая помощь, врачи
    Фото: Дарья Аверченко/Kazinform

    Федерация профсоюзов Казахстана выделила жителям пострадавших от паводков регионов места в санаториях. Об этом сообщил председатель федерации Сатыбалды Даулеталин, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Наша страна борется с паводками. Мы пытаемся преодолеть последствия катастрофы сообща. Сегодня трудится очень много волонтеров, оказывается гуманитарная и финансовая помощь. В настоящее время выделено 186 мест в 7 санаториях Федерации профсоюзов. Сейчас мы расселяем жителей подтопленных регионов. В такой трудный момент мы призываем помогать тем, кто страдает. Впереди нас ждут радостные дни, нет сомнений, что они наступят, — сказал Сатыбалди Даулеталин, выступая на Форуме трудящихся женщин Казахстана.

    Отметим, что сегодня в Астане проходит первый Форум трудящихся женщин Казахстана «Женщины в сфере труда: время новых решений», организованный Федерацией профсоюзов Республики Казахстан совместно с Международной организацией труда.

    В форуме принимают участие депутаты Мажилиса, представители Министерства труда и социальной защиты населения и трудящиеся женщины.

    Теги:
    Казахстан Регионы Казахстана Общество Паводки
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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