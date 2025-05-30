Федеральный апелляционный суд позволил действовать тарифам Трампа

- Решения и постоянные запреты, вынесенные Судом по международной торговле по этим делам, временно приостановлены до дальнейшего уведомления, – говорится в кратком постановлении Апелляционного суда США по федеральному округу.

Это решение приостанавливает действие указа суда низшей инстанции до 9 июня.

Адвокат истцов Джеффри Шваб из Liberty Justice Center в своем заявлении сообщил, что решение является «всего лишь процессуальным шагом, поскольку суд рассматривает просьбу правительства о более длительной отсрочке до рассмотрения апелляции».

- Мы уверены, что Федеральный округ в конечном итоге отклонит ходатайство правительства, – заявил Джеффри Шваб.

Ранее судьи Международного торгового суда США заявили, что федеральный Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях, на который Трамп ссылался во многих своих указах, не «делегирует неограниченные полномочия по тарифам президенту».

Решение суда низшей инстанции касалось двух судебных исков по поводу тарифов Трампа: в одном из них группа штатов во главе с Аризоной и Орегоном подала иск из-за тарифов, а в другом – несколько малых предприятий утверждали, что Трамп превысил свои полномочия.

В свою очередь, администрация Трампа быстро подала апелляцию в Апелляционный суд США по федеральному округу.

Трамп использовал тарифы и угрозу введения тарифов, чтобы начать торговые переговоры с десятками стран, которых он обвинил в «обмане» Соединенных Штатов посредством несправедливой торговой практики.

Ранее сообщалось, что в апреле 12 штатов подали в суд на администрацию Трампа из-за пошлин, а в мае 20 штатов поддали иски из-за требований иммиграционной службы и угроз сокращения финансирований.