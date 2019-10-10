Федерация профсоюзов наградила Умирзака Шукеева медалью «Лучший социальный партнер»

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В день празднования Дня профсоюзов акиму Туркестанской области Умирзаку Шукееву вручили медаль «Лучший социальный партнер». Председатель Федерации профсоюзов РК Ералы Тугжанов отметил заслуги главы региона перед населением, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

«Уважаемый Умирзак Естаевич, в результате чрезвычайного происшествия Вы приняли правильное решение эвакуировать жителей города Арыси в безопасное место. В критический момент Вы сохранили спокойствие и показали всем пример самоотверженного труда. Трагедия никого не оставила равнодушным. Город восстанавливали всей страной, а события в Арыси продемонстрировали единство и сплоченность нашего народа», - сказал Е. Тугжанов.





Наряду с этим, за участие в восстановлении города Арыси благодарственными письмами Премьер-Министра РК и Федерации профсоюзов, а также нагрудным знаком «Кәсіподақтарға сіңірген еңбегі үшін» был награжден ряд граждан. В их числе - строители, работники вагонного депо и техники воинской части.

Вместе с тем в ходе встречи состоялось подписание меморандума о социальном партнерстве между акиматом Туркестанской области и Федерацией профсоюзов РК.

Напомним, 24 июня произошел взрыв на складе боеприпасов в воинской части, дислоцирующейся в городе Арыси Туркестанской области. В результате взрывов погибли 3 человека - житель Арыси и два военнослужащих.

Глава государства встретился с эвакуированными жителями Арыси и провел заседание оперативного штаба.

Акция поддержки «Арыс, біз біргеміз» проходит по всему Казахстану.