ФБР изъяло более 600 БПЛА вблизи мероприятий чемпионата мира по футболу

ФБР заявило, что с начала чемпионата мира по футболу было изъято более 600 дронов вблизи мест проведения матчей, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне со ссылкой на NBC News.

По данным правоохранительных органов, беспилотные летательные аппараты нарушали воздушное пространство, доступ в которое ограничен.

ФБР совместно с представителями местных правоохранительных ведомств и органов власти штатов по всей стране отслеживает активность дронов вблизи мест проведения матчей чемпионата мира по футболу и связанных с ними мероприятий для болельщиков.

Большинство нарушений привели к штрафам и конфискации дронов.

За три часа до каждого матча чемпионата мира по футболу объявляется бесполетная зона для дронов. Эти ограничения действуют в течение трех часов после окончания матча.

Общее количество изъятых дронов по всей стране удвоилось менее чем за две недели.

Напомним, 24 июня американские ведомства конфисковали более 300 дронов вблизи стадионов.