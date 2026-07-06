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    ФБР изъяло более 600 БПЛА вблизи мероприятий чемпионата мира по футболу

    ФБР заявило, что с начала чемпионата мира по футболу было изъято более 600 дронов вблизи мест проведения матчей, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне со ссылкой на NBC News.

    ФБР изъяло более 600 БПЛА вблизи мероприятий чемпионата мира по футболу
    Фото: dronedj.com

    По данным правоохранительных органов, беспилотные летательные аппараты нарушали воздушное пространство, доступ в которое ограничен.

    ФБР совместно с представителями местных правоохранительных ведомств и органов власти штатов по всей стране отслеживает активность дронов вблизи мест проведения матчей чемпионата мира по футболу и связанных с ними мероприятий для болельщиков.

    Большинство нарушений привели к штрафам и конфискации дронов.

    За три часа до каждого матча чемпионата мира по футболу объявляется бесполетная зона для дронов. Эти ограничения действуют в течение трех часов после окончания матча.

    Общее количество изъятых дронов по всей стране удвоилось менее чем за две недели.

    Напомним, 24 июня американские ведомства конфисковали более 300 дронов вблизи стадионов.

    Футбол Штрафы Местные органы власти Мировые новости Чемпионат мира
    Рустем Кожыбаев
    Рустем Кожыбаев
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