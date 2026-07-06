ФБР изъяло более 600 БПЛА вблизи мероприятий чемпионата мира по футболу
ФБР заявило, что с начала чемпионата мира по футболу было изъято более 600 дронов вблизи мест проведения матчей, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне со ссылкой на NBC News.
По данным правоохранительных органов, беспилотные летательные аппараты нарушали воздушное пространство, доступ в которое ограничен.
ФБР совместно с представителями местных правоохранительных ведомств и органов власти штатов по всей стране отслеживает активность дронов вблизи мест проведения матчей чемпионата мира по футболу и связанных с ними мероприятий для болельщиков.
Большинство нарушений привели к штрафам и конфискации дронов.
За три часа до каждого матча чемпионата мира по футболу объявляется бесполетная зона для дронов. Эти ограничения действуют в течение трех часов после окончания матча.
Общее количество изъятых дронов по всей стране удвоилось менее чем за две недели.
Напомним, 24 июня американские ведомства конфисковали более 300 дронов вблизи стадионов.