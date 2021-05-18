Фазанарий на 2000 птиц в год появился на территории «зеленого пояса» столицы
Сегодня на территории «зеленого пояса» из животных обитают зайцы, корсаки, лисы, из птиц куропатки, вороны, сороки. Также ведется разведение (интродукцией) фазанов.
В текущем году в целях увеличения видового состава представителей семейства фазанов, на территории «зеленого пояса» проведена реконструкция фермы - фазанария. Площадь его участка составляет 1,2 га.
Ферма состоит из инкубатора, зданий для птенцов, для содержания ремонтного молодняка и родительского поголовья в период размножения, вольеров для зимнего содержания. Общая компоновка зоны фазанария гармонично вписывается в существующий ландшафт. Проектная мощность объекта – 2000 голов в год.
«Разведение фазанов на территории «зеленого пояса» является биологическим способом защиты от вредителей (насекомых), способствует максимальному приближению условий зеленой зоны к природным условиям естественных лесов, расширению ареала обитания фазанов в Казахстане», - отметили в профильном управлении.