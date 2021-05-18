Фазанарий на 2000 птиц в год появился на территории «зеленого пояса» столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В целях создания флоры искусственного леса столичное Управление охраны окружающей среды и природопользования совместно с ТОО «Астана орманы» продолжают работу по развитию фауны «зеленого пояса». С этой целью была произведена реконструкция фазанария, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Сегодня на территории «зеленого пояса» из животных обитают зайцы, корсаки, лисы, из птиц куропатки, вороны, сороки. Также ведется разведение (интродукцией) фазанов.

В текущем году в целях увеличения видового состава представителей семейства фазанов, на территории «зеленого пояса» проведена реконструкция фермы - фазанария. Площадь его участка составляет 1,2 га.

Ферма состоит из инкубатора, зданий для птенцов, для содержания ремонтного молодняка и родительского поголовья в период размножения, вольеров для зимнего содержания. Общая компоновка зоны фазанария гармонично вписывается в существующий ландшафт. Проектная мощность объекта – 2000 голов в год.

«Разведение фазанов на территории «зеленого пояса» является биологическим способом защиты от вредителей (насекомых), способствует максимальному приближению условий зеленой зоны к природным условиям естественных лесов, расширению ареала обитания фазанов в Казахстане», - отметили в профильном управлении.